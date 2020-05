Associação de Futebol do Algarve apoia Olhanense na luta pela subida

Associação defende que realização dos play-off é a decisão mais justa.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) emitiu hoje, sexta-feira, 8 de maio, uma posição oficial onde manifesta «de forma firme e coerente a solidariedade para com o nosso filiado Sporting Clube Olhanense Futebol SAD, que entendemos estar prejudicado com a decisão menos feliz, de todas aquelas que foram tomadas até agora pelas entidades competentes».

Recorde-se que a turma de Olhão viu a Federação Portuguesa de Futebol indicar Vizela e Arouca para a subida, por serem as equipas mais pontuadas das quatro séries do Campeonato de Portugal. Recorde-se que todas as séries são independentes entre si, com equipas diferentes e com níveis de dificuldade também eles diferentes. Em condições normais, os líderes e segundos classificados dos quatro grupos defrontariam-se em play-off, de onde sairiam os dois promovidos.

Por isso, considera a AFA, «deverá existir um maior diálogo entre todas as partes envolvidas», manifestando «esperança que o Governo permita a realização de um play-off na Cidade do Futebol entre as oito equipas primeiras classificadas nas respetivas Séries do Campeonato de Portugal ou, em alternativa, entre as quatro líderes, de forma a apurar-se, dentro de campo, as duas coletividades a ascenderem à LigaPro».

Caso este enquadramento não seja possível, «defendemos a ascensão dos clubes que se encontram na liderança das quatro Séries, permitindo a subida do nosso filiado Sporting Clube Olhanense Futebol SAD e do Sport Clube Praiense, Futebol SAD – as duas únicas equipas das competições do futebol sénior português que se encontravam em primeiro lugar nas respetivas tabelas classificativas e que não foram promovidas -, e reconhecendo-se, assim, verdadeiramente, a meritocracia».

A AFA refere que «tem vindo, desde o primeiro momento, a acompanhar todas as situações que estão em causa no que toca ao acesso às competições nacionais de futebol sénior, por força dos difíceis tempos que todos estamos a viver ao nível da saúde pública, onde também o desporto, em geral, e o futebol, em particular, se têm deparado com um conjunto de vicissitudes, totalmente indesejáveis, que provocam uma série de incertezas e deliberações que acabam por prejudicar, de forma decisiva e imerecida, coletividades que prestam serviços inestimáveis à sociedade».

A Associação explica que «mais do que nos preocuparmos com a produção de declarações públicas e que nada acrescentam, antes dificultando a resolução dos verdadeiros problemas, temos mantido uma postura de contacto permanente com os nossos clubes, bem como com as instituições responsáveis pelo destino das competições, sempre com o objetivo de fazermos parte da solução, e sempre tendo em mente os melhores interesses dos nossos filiados, manifestando a quem de direito as nossas opiniões».

«É público desde a primeira hora que clarificámos sempre a nossa posição de que, num tempo excecional como aquele que estamos a viver, seria sempre necessária a tomada de uma decisão também ela excecional. É necessário, neste momento particularmente difícil, dar um sinal de motivação e de esperança aos agentes desportivos que se entregam diariamente às coletividades para que continuem a dar o seu melhor em prol da vida dos clubes», refere ainda o comunicado.

Afirmando que «continuaremos, com todo o empenho, a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudarmos a concretizar esse desfecho», a Associação de Futebol do Algarve aproveitou ainda para endereçar palavras a três clubes algarvios: «uma palavra de motivação para o Portimonense Sporting Clube SAD, desejando que os jogos que ainda irão disputar sejam coroados de um sucesso retumbante, para que possam continuar, como até aqui têm feito, a honrar o Algarve na mais alta competição de futebol do nosso país; ao Sporting Clube Farense – Algarve Futebol SAD, deixamos uma palavra de felicitações pelo objetivo alcançado da subida à Liga NOS, símbolo do esforço, da dedicação e da seriedade de toda a estrutura, e que mais não é do que o coroar de um trajeto meritório ao longo de toda a época, escrevendo mais uma página de glória na honrosa história da Instituição; congratulamos também o Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense pela subida ao Campeonato de Portugal, estando certos de que se juntarão de forma brilhante ao contingente algarvio que tanto tem feito pelo prestígio do Futebol do Algarve».