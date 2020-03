Associação de Futebol do Algarve acaba com atendimentos na sede

Tempo de suspensão das atividades é agora «indeterminado».

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) anunciou ontem, quarta-feira, 18 de março, mais um conjunto de decisões a aplicar durante a evolução da pandemia COVID-19 no país.

Este órgão revela que tem estado «em permanente acompanhamento dos desenvolvimentos relacionados com toda a situação que afeta diretamente a saúde pública do nosso país, relativa à COVID-19».

Assim, no seguimento da aprovação do Estado de Emergência por parte da Assembleia da República, com vista ao reforço das medidas de prevenção e atendendo às orientações da Direção-Geral da Saúde e da Federação Portuguesa de Futebol, a AFA anunciou que a anterior suspensão, até dia 28 de março de 2020, de toda a sua atividade, envolvendo todas as provas sob a sua égide, todos os compromissos das Seleções Regionais e atividades presenciais na sede, passará a vigorar por tempo indeterminado.

Mais, os serviços de atendimento na sede, que se encontravam a laborar em regime reduzido, estarão encerrados enquanto durar a atual conjuntura, sendo que a mesma se encontrará «em constante análise».

A AFA afirma, no entanto, que «não deixaremos de prestar todos os serviços possíveis a todos os nossos clubes e árbitros e demais comunidade desportiva». Para o efeito, disponibiliza vários contactos: Helder Brito (Direção-geral – 916 164 376 ou e-mail); Alexandre Costa (Departamento Financeiro – 912 218 693 ou e-mail); João Barbosa (Gestão de Provas – 912 218 691 ou e-mail); Ivo Neves (Marketing – 916 171 653 ou e-mail) e José Borges (Departamento Técnico – 916 164 377 ou e-mail).

Na eventualidade de ser necessária a resolução de alguma situação presencialmente, a Associação de Futebol do Algarve explica que «poderá a mesma ser providenciada, mediante agendamento prévio».

«Desejamos a todos que esta fase menos boa possa rapidamente ser ultrapassada. Entretanto, aconselhamos que sigam escrupulosamente todas as medidas sugeridas pelas Autoridades do nosso País. Continuaremos a acompanhar atentamente toda a evolução da situação, voltando de imediato ao contacto logo que tal se justifique», remata o órgão desportivo.