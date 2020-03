Andreia Silva cessou funções como assessora da SAD do Farense na área das relações institucionais, depois de dois anos de trabalho, na sexta-feira, 6 de março.

Andreia Silva cessou funções como assessora da SAD do Farense na área das relações institucionais, depois de dois anos de trabalho.

Na hora da despedida deixou agradecimentos à entidade que serviu e a vários dos profissionais do clube algarvio, com destaque para o CEO André Geraldes e para o treinador Sérgio Vieira.

«A vida é feita de ciclos e de decisões, como tal termina aqui a minha ligação interna ao meu clube de sempre, mas quem verdadeiramente me conhece sabe que a ligação externa que nos une continuará a ser como sempre foi do berço até à morte».

«Deixei o clube tal e qual como quando entrei em 11/12/2018, com a mesma convicção de que nada, nem ninguém, deverá ser maior que esta grandiosa instituição que eu tanto amo e de que todos devem de servir o Farense e nunca se servirem dele ou de fazerem usufruto do estatuto que o mesmo lhes confere a título pessoal. Saio de consciência tranquila e sentido de dever cumprido de que nestes quase dois anos tudo dei de mim e que muito abdiquei dos meus em prol da causa e projeto Farense, por acreditar no mesmo», garantiu.

Andreia Silva agradece sobretudo a André Geraldes, CEO da SAD, «por estar a servir o meu clube com excelência e de forma ímpar, pois de facto a sua arte de saber gerir tem feito a diferença e prova disso mesmo é todo o crescimento do Farense a todos os níveis desde a sua entrada até ao momento e o lugar que ocupamos neste momento na tabela classificativa é o reflexo e fruto de todo o seu empenho, dedicação e devoção».

Já ao treinador Sérgio Vieira, «dos maiores rostos e obreiros do projeto desta época a par da sua restante equipa técnica e por ser a atual, faço questão de deixar uma palavra de apreço e de confiança, pelo esforço, empenho, dedicação e devoção, em prol do clube da terra».

«Acredito que o vosso esforço, empenho, dedicação e devoção será recompensado com o tão desejado e merecido sucesso», disse ainda Andreia Silva referindo-se à equipa técnica liderada por Sérgio Vieira, e reitera a esperança no regresso do Farense ao escalão principal do futebol português.

«Quero agradecer ainda a todo o plantel da época passada e ao atual plantel do SC Farense e respetivas famílias com quem trabalhei e também aproveitar para vos dizer que foram todos sem excepção únicos, fantásticos e que foi sem dúvida alguma maravilhoso privar com todos vós e em especial com os vossos filhotes».

Também o diretor desportivo Manuel Balela, o vice-presidente António Correia e vários outros dirigentes e profissionais do Farense mereceram agradecimentos da ex-

assessora da SAD numa altura em que regressa à condição de adepta.