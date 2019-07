Amendoeira Golf Resort acolhe 11º torneio mundial de juniores

Cerca de 100 jovens jogadores vindos de toda a Europa participam no World Kids Golf by Amendoeira, em Alcantarilha, de 22 a 26 de julho.

É um evento anual que tem catapultado o interesse pela prática do golfe por parte dos jogadores mais jovens, com a benesse de ser realizada num dos mais reconhecidos destinos turísticos da Europa. «Estamos à espera de 80 a 100 jovens, acompanhados pelas famílias, que ficam hospedados nas 1200 camas disponíveis» no Amendoeira Golfe Resort, em Alcantarilha, concelho de Silves, segundo revela o diretor de golfe Tiago Francisco ao «barlavento».

No campo, o profissional Nelson Cavalheiro ultima os preparativos. «Tentamos proporcionar exatamente a mesma experiência aos miúdos que os profissionais de elite têm quando jogam um torneio e isso não acontece em mais lado nenhum sem ser aqui. Nem mesmo a própria Federação consegue atingir o nosso patamar de excelência», explica.

«Tem sido um pouco difícil conciliar os calendários dos jogadores, até porque os miúdos hoje em dia têm mais torneios, mas tentamos, de ano para ano, marcar a data com antecedência».

«Por norma, na segunda quinzena de julho. Portanto, os participantes têm 12 meses para se prepararem. Este é um evento que conta para o ranking mundial de amadores. Cumprimos todos os requisitos internacionais, pois é um torneio com dois campos excelentes em que o nível é muito bom», remata o profissional.

Desde junho de 2018 que o Amendoeira Golfe Resort pertence ao grupo Kronos, o que na opinião de Tiago Francisco, veio trazer uma nova dinâmica e planos de afirmação para o futuro.

«É uma gestão bastante focada no serviço. Desde que esta empresa chegou, também aumentou bastante a procura da parte imobiliária», diz. O resort tem 12 anos e já começava a acusar a idade.

«Por isso, já estão em marcha grandes investimentos nos campos de golfe. Teremos uma renovação completa do piso dos 12 quilómetros de caminhos em calçada portuguesa, a reabilitação dos 327 bunkers e muitos melhoramentos na relva», avança Tiago Francisco.

Também o clubhouse terá uma nova cara e as áreas de restauração serão remodeladas. As melhorias começam em julho e grande parte da intervenção estará concluída até final de janeiro de 2020.

Para já, «nos greens temos melhores zonas de corte. Adquirimos nova maquinaria de manutenção, mais moderna e com os updates da indústria. Estamos a fazer várias parcerias na área da gestão e proteção ambiental. E adquirimos uma frota de 120 novos buggies elétricos de última geração», sintetiza o diretor.

«Apesar das dificuldades, nunca baixámos o alto nível de serviço prestado e por isso nunca sentimos um decréscimo na procura por parte dos jogadores. Aliás, tem crescido de ano para ano. Prevíamos alguns constrangimentos no mercado britânico, que continua a ser o nosso principal cliente, com cerca de 70 por cento do mercado, mas a verdade é conseguimos manter» as voltas.

«Há também um aumento da procura por parte dos escandinavos, holandeses e alemães. No total, temos cerca de 80 mil voltas anuais».

Segundo Tiago Francisco, o objetivo é atingir a capacidade máxima que ronda as 110 mil voltas de golfe por ano. É um objetivo para os próximos três anos.

A nova gestão do grupo Kronos também não descurou o pessoal. «Houve uma melhoria ao nível da formação dos recursos humanos, do food and beverage (comidas e bebidas), recepção e exteriores, assim como formação em primeiros socorros e suporte básico de vida. Houve alguma reestruturação, mas mantivemos os 180 colaboradores diretos», sendo um grande empregador no concelho de Silves, além da contratação em outsourcing.

Por outro lado, há a intenção de se captar novos talentos locais através do Amendoeira Clube de Golfe. Tiago Francisco, que é também presidente do clube conta que «a nossa escola está a suscitar o interesse na comunidade».

«Temos 20 miúdos, entre os 10 e os 18, um grupo misto aqui do concelho de Silves. Ainda é muito cedo, estamos a puxar por todos. O nosso objetivo é colocar em competição uma equipa jovem, patrocinada por nós, até em 2020».

O clube tem hoje 70 sócios, e o objetivo é chegar aos 200, objetivo que será impulsionado com o lançamento da nova subscrição premium, a 31 de agosto, no dia do torneio Open Day.

Subscrição Amendoeira Premium limited edition

Esta subscrição somente utilizada a partir de 1 de dezembro e vendida a partir de 31 de agosto 2019, no dia do torneio Open Day dedicado.

Será limitada a 100 subscritores. Os preços de lançamento limitado são:

Couple / Casal – 4,740 euros; Single/ individual – 2,500 euros.

Será fornecido um Cartão Premium AGR – 2019/20. Será ainda oferecido o mês de sezembro na compra da subscrição Anual para pagamentos antecipados até dia 30 de novembro 2019

Beneficios Amendoeira Premium: