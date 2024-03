Algarvio Tiago Pereira conquista título de pares no Faro Open

O algarvio de 19 anos Tiago Pereira e o búlgaro Alexander Donski foram os vencedores do título de pares no torneio internacional Faro Open. Em singulares. Jaime Faria prossegue para a final.

A jogar pela primeira vez uma decisão na região de que é natural, Tiago Pereira, de 19 anos sorriu ao lado do búlgaro Alexander Donski no Faro Open ao superar o sueco Simon Freund e o dinamarquês Johannes Ingildsen, primeiros cabeças de série, no match tie-break, por 6-4, 3-6 e 10-7 após 1h34 de jogo.

O título de hoje foi o terceiro da carreira para Tiago Pereira em torneios internacionais, mas o primeiro em solo português, visto os dois anteriores terem sido em Monastir, na Tunísia, e o primeiro na categoria ITF M25.

«É incrível ganhar em casa, sem dúvida um dos melhores sentimentos que já tive na vida. É um privilégio poder jogar aqui, principalmente porque estou muito perto de casa e já estive muitas vezes neste clube, por isso sinto-me honrado», afirmou Tiago Pereira após a vitória.

Esta foi a segunda conquista com Donski, búlgaro que se desfez em elogios: «Já estive cá muitas vezes, adoro Portugal, adoro a vossa comida e o clima, principalmente aqui no sul. Conheço muito bem estes torneios e fiquei muito feliz por jogar aqui ao lado do Tiago», apontou.

Por sua vez, Jaime Faria apurou-se pela segunda semana consecutiva para a final de singulares do torneio ITF M25 ao assinar a quarta vitória no torneio organizado pelo Centro de Ténis e Padel de Faro com os apoios da Câmara Municipal de Faro e da Federação Portuguesa de Ténis.

Campeão em Vila Real de Santo António no domingo passado, o lisboeta de 20 anos terá a oportunidade de lutar pelo segundo título em duas semanas e quarto da carreira.

A vitória da manhã de hoje foi carimbada com os parciais de 6-4 e 6-2 sobre o checo Michael Vrbensky, número 317 mundial e primeiro cabeça de série.

Atualmente no 391.º posto da hierarquia, mas já com a garantia de escalar várias dezenas de lugares com estas duas campanhas, Faria foi sempre o jogador com mais argumentos.

O tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, esta semana acompanhado por Gonçalo Nicau, deixou por escapar o break de vantagem no primeiro set com uma quebra de rendimento na pancada de serviço e no segundo começou por ser quebrado num jogo em que cometeu três duplas faltas.

Mas a reação foi imediata e com seis jogos jogos consecutivos assinou a quarta vitória da semana.

«Foi o meu encontro mais instável do ponto de vista emocional e não joguei assim tão bem, mas conseguir vitórias como esta também é importante», reconheceu Jaime Faria.

«No final, o que interessa é a vitória e o facto de ter garantido mais oito pontos. Valeu a pena fazer o esforço para ultrapassar algumas situações de desequilíbrio», referiu.

Sobre o adversário, «ele esteve um pouco instável e isso acabou por ajudar-me. Acabei a jogar bastante bem e estou muito contente por estar apurado para mais uma final», acrescentou Jaime Faria quando ainda não conhecia o nome do último adversário.

Pouco depois, essa vaga acabou por ser ocupada por Vilius Gaubas. O lituano de 19 anos, número 358 do ranking, venceu o australiano Matthew Dellavedova (436.º) por 7-5 e 6-3 em 1h55 rumo à oitava final da carreira e segunda da temporada, na qual procurará o quinto título (terceiro na categoria M25).

«Conheço-o mais ou menos desde os 14 anos e temos evoluído de uma maneira parecida. Sei o que esperar e vou estar preparado», prometeu Jaime Faria, sem querer adiantar a tática frente a um tenista que durante os vários anos que viveu em Portugal foi treinado por Pedro Pereira.

A final entre Jaime Faria e Vilius Gaubas está agendada para as 11h de amanhã, domingo, dia 3 de março, e poderá significar um fim de semana praticamente perfeito para a comitiva portugues.