Algarvio Luís Conceição é treinador do ano de futsal feminino

Selecionador nacional de futsal feminino, foi distinguido na Gala Quinas de Ouro 2019, promovida pela Federação Portuguesa de Futebol.

Este é mais um relevante feito na carreira de Luís Conceição, natural do concelho de Alcoutim e que no seu percurso como treinador trabalhou no departamento técnico da Associação de Futebol do Algarve, comandando várias selecões regionais.

Sob o comando de Luís Conceição, Portugal alcançou a medalha de ouro em futsal feminino nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018, na Argentina.

Já em 2019, o nosso país foi vice-campeão da Europa.

A Associação de Futebol do Algarve, na sequência do prémio, endereçou «vivos parabéns a Luís Conceição por esta distinção na Gala Quinas de Ouro».