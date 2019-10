Albufeira acolhe «uma das provas mais importantes» da natação nacional

Piscinas Municipais de Albufeira acolhem o 6º Meeting Internacional do Algarve, uma das provas mais importantes do calendário nacional de natação, no fim de semana de 9 e 10 de novembro.

A competição realiza-se em duas jornadas, em piscina aquecida de 25 metros, 8 pistas e com cronometragem eletrónica, contando com a participação da seleção nacional e da seleção da Andaluzia, prevendo-se a presença de mais de 450 atletas, de 50 clubes, em representação de 5 países.

No total, serão mais de duas mil pessoas a participar neste evento entre atletas, técnicos, representantes dos clubes e acompanhantes.

Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «este é o maior evento desportivo alguma vez realizado neste espaço durante a presente década, sendo uma excelente preparação para o Mundial de Natação de Síndrome de Down – DSISO a realizar em 2022».

O edil albufeirense sublinhou ainda que Albufeira «tem ótimas condições para receber eventos desportivos a nível nacional e internacional durante todo o ano. Temos infraestruturas desportivas indoor e ao ar livre preparadas para acolher grandes organizações, pessoal à altura dos desafios, boas condições climatéricas e capacidade hoteleira para acolher equipas e acompanhantes, quer no caso de eventos isolados quer na realização de estágios desportivos».

Rolo fez também questão de referir que «apesar de Albufeira não ser uma terra com fortes tradições na modalidade, o Futebol Clube de Ferreiras tem uma seção de natação organizada que tem desenvolvido um excelente trabalho, sobretudo na área da natação adaptada, onde tem somado vitórias, com destaque para a prestação no Mundial DSISO no Canadá, onde um dos atletas do clube se sagrou vice-campeão do mundo».

Com a realização deste evento, Albufeira passa a integrar os 4 meetings de referência realizados em Portugal – Lisboa, Porto, Coimbra e Algarve.

O 6º Meeting Internacional do Algarve é organizado pela Associação de Natação do Algarve (ANALGARVE), em colaboração com a Federação Portuguesa de Natação (FPN) e o apoio da secção de natação do Futebol Clube de Ferreiras e da Câmara Municipal de Albufeira.