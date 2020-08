AFA felicita Portimonense e solidariza-se com o Olhanense

Entidade abordou os processos que envolvem os dois clubes.

A direção da Associação de Futebol do Algarve (AFA) emitiu ontem um comunicado onde congratula o Portimonense Sporting Clube – SAD pela «merecida permanência» na 1ª Liga, na época desportiva 2020/2021.

«A tão justa e desejada continuidade no principal campeonato do futebol português é o coroar do esforço e da devoção de todos aqueles que, com seriedade, humildade e ambição, têm contribuído para o sucesso do emblema algarvio nas últimas temporadas», afirmou a AFA na missiva.

Este é mais «um motivo de orgulho para toda a região do Algarve, que terá a oportunidade de ver o recém-promovido Sporting Clube Farense – Algarve Futebol SAD a disputar a Liga juntamente com o clube de Portimão, algo que não acontecia há 32 anos», acrescentou a Associação.

A entidade de desporto algarvia desejou «as maiores felicidades e sucessos desportivos a ambos os nossos clubes filiados nas temporadas futuras».

Mas, por outro lado, A Associação de Futebol do Algarve «lamenta a decisão, não desejada, do Tribunal Arbitral do Desporto de negar provimento ao recurso apresentado pelo Sporting Clube Olhanense – Futebol SAD».

«Dentro dos princípios éticos e dos valores que nos norteiam, estamos totalmente solidários com o nosso clube filiado e estaremos sempre ao seu lado neste momento difícil, após ter visto ser-lhe negada a possibilidade de ascender à 2ª Liga, apesar de ter sido primeiro classificado na Série D do Campeonato de Portugal na época que findou», concluiu a direção da Associação de Futebol algarvia..