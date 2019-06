AF Algarve volta a distinguir os melhores na 11ª Festa do Futebol

A Associação de Futebol do Algarve promove, no próximo domingo, dia 16 de junho, a 11ª edição deste evento desportivo, no Hotel Vila Galé, na Meia Praia, em Lagos.

O certame marca o encerramento da temporada e serão homenageados os melhores dirigentes, treinadores, jogadores e equipas do ano do futebol e do futsal algarvio.

Além dos 11 prémios que resultam da votação dos dirigentes e treinadores (e, alguns, da escolha do Departamento Técnico da AF Algarve), serão também distinguidos os árbitros do ano, em futebol e futsal. O prémio Dedicação Futsal e as homenagens especiais constituem, também, pontos altos desta iniciativa.

Vítor Oliveira e Luís Conceição distinguidos

Vítor Oliveira, o primeiro treinador a conduzir uma equipa do Algarve nas competições europeias – no dia 18 de setembro de 1985 com uma vitória por 1-0 frente ao Partizan, na sua época de estreia na função –, e o treinador algarvio Luís Conceição, que alcançou, em outubro de 2018, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude ao comando da Seleção Nacional de Futsal Feminino, e, em fevereiro último, levou Portugal à final do Campeonato da Europa, vão ser distinguidos durante a Festa do Futebol, que este ano conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagos.