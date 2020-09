AF Algarve e clubes preparam arranque das competições seniores

Entidade reuniu com clubes filiados.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) reuniu na terça-feira, 1 de setembro, por videoconferência com os clubes participantes nas competições seniores distritais, com o principal objetivo de preparar, juntamente com os seus filiados, o início das competições em 2020/2021.

Nas sessões, realizadas às 19h30 horas para o futebol e às 21 horas para o futsal, participaram dezenas de agentes desportivos representantes de quase todos os clubes com equipas seniores, e foram debatidos temas como a calendarização das provas para a presente temporada e o regulamento COVID-19 para a retoma da prática competitiva.

No que respeita às normas para contexto de treino e de competição dos escalões de formação, foi informado que haverá nova reflexão por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Federação Portuguesa de Futebol após o início do novo ano letivo.

Segundo fonte da AFA, «num momento ainda delicado que todos atravessamos, reconhecemos a solidariedade de todos os nossos clubes e agradecemos pela atitude construtiva mais uma vez demonstrada, bem como pelo enorme respeito no cumprimento das normas recomendadas pela DGS».

A Associação afirma ainda orgulho «da postura cívica e responsável dos nossos filiados, que, não obstante a enorme vontade de voltar a treinar e a competir, inclusive com um maior número de atletas e de equipas inscritas relativamente à época anterior, têm colocado sempre a saúde dos atletas, dirigentes e demais envolvidos em primeiro lugar».

Por tudo isto, «conscientes do impacto social que o desporto tem na sociedade», a AFA afirma prosseguir com empenho «em encontrar soluções que facilitem a vida dos clubes e que permitam continuar, Com Todos e Para Todos, a dinamizar as modalidades no Algarve, sempre em constante acompanhamento da evolução da situação epidemiológica no país e na região».