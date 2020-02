Abertas as inscrições para o V Night Race Olhão – Desafio Fuseta em BTT

As inscrições para o V Night Race Olhão – Desafio Fuseta, uma prova de resistência urbana em BTT que se realiza no dia 30 de maio, na zona ribeirinha da Fuseta, estão abertas a partir de hoje, dia 28 de fevereiro.

O desafio, que começa às 20 horas e se prolonga até às 22h00, decorre durante 4,6 quilómetros em circuito fechado, num percurso que tem como cenário a inspiradora Ria Formosa.

Durante duas horas, os praticantes de BTT podem percorrer a zona ribeirinha da Fuseta e assim mostrar as suas capacidades físicas.

Esta prova de BTT, que já vai na quinta edição, depois de nos três primeiros anos ter decorrido na zona histórica de Olhão e em 2019 na Fuseta, volta àquela vila para, num circuito fechado de 4,6 quilómetros, percorrer uma das zonas mais emblemáticas da vila.

A destreza e perícia dos participantes serão postas à prova nesta iniciativa cujo secretariado, no dia da prova, abre às 16h30.

A organização é do CDMO – Team Bora Mó e do Município de Olhão, uma parceria em prol do desporto. As inscrições devem ser feitas aqui.