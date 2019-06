A Copa do Guadiana transforma VRSA na capital do futebol juvenil

Cerimónia de abertura está marcada para segunda-feira, dia 24 de junho, às 20h30, no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António (VRSA), e contará com um espetáculo de luz, cor e som.

O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António recebe, entre 24 e 29 de junho, a sétima edição d’ A Copa do Guadiana, o maior torneio ibérico de futebol juvenil que, este ano, contará com 145 equipas de 11 distritos de Portugal Continental, Madeira e Açores.

A competição está dividida em três categorias: futebol 5 (escalões 2011), futebol 7 (escalões 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010) e futebol 11 (2006), estando reunidas todas as condições para jogos ao mais alto nível com jovens entre os 7 e os 13 anos.

Os jogos terão lugar no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, Campo Francisco Gomes Socorro e Complexo Desportivo de Monte Gordo e decorrerão diariamente entre as 8h30 e as 20h30. Já as finais, serão disputadas apenas no Complexo Desportivo.

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA, «A Copa do Guadiana «é um dos eventos desportivos mais importantes da região» e marca o arranque do verão no município.

«É, sem dúvida, um evento estratégico para o turismo, atraindo centenas de famílias ao nosso concelho durante a semana da competição», afirma a autarca.

Para a organização da Copa do Guadiana, «este é um dos pontos altos da época, estando criadas todas as infraestruturas necessárias para a concretização de grandes momentos futebolísticos, juntando os melhores jogadores e clubes da atualidade».

Estão alocadas ao evento cerca de 80 pessoas para suporte e apoio, nomeadamente ao nível técnico. Durante toda a prova, será criada a linha «Guadiana Bus» para transportar os milhares de atletas entre os alojamentos e os locais dos jogos.

A cerimónia de abertura está marcada para segunda-feira, dia 24 de junho, às 20h30, no Complexo Desportivo de VRSA, e contará com um espetáculo de luz, cor e som.

À exceção do ato inaugural, cujo ingresso tem o valor de 8 euros, todos os jogos têm entrada livre.