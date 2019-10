Outubro de inclusão social e muita formação na Cidade Europeia do Desporto

Inclusão social domina a programação de outubro em Portimão, Cidade Europeia do Desporto (CED 2019), merecendo ainda destaque, neste mês, o Congresso de Medicina Interna e Desportiva e inúmeras ações de formação, para além de várias provas de alto nível.

Depois do Campeonato Nacional de Vela Adaptada, realizado no final de setembro, decorrem até ao dia 4 de outubro na Marina de Portimão dois estágios que antecedem o Europeu de Vela Adaptada, um nacional e outro internacional.

No Europeu, que decorre entre 5 e 12 de outubro, participarão cerca de 130 atletas em representação de 12 países. Logo depois, nos dias 19 e 20, o Torneio de Andebol Adaptado vai ter lugar no pavilhão desportivo da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes.

Especial referência para os Jogos Multidesportivos Internacionais (CPISRA Development Games), que no fim de semana de 4 a 6 de outubro decorrerão no Portimão Arena e na pista de atletismo de Lagos, nas disciplinas de boccia, tricicleta e slalom em cadeira de rodas, com a participação de portugueses e espanhóis.

O dia 4 de outubro, sexta-feira, foi considerado Dia Aberto, possibilitando a todas as pessoas interessadas experimentar, no Portimão Arena, das 10h00 às 16h00, as três modalidades.

Ainda neste âmbito, é promovido a 10 de outubro, às 21h00, na Casa Manuel Teixeira Gomes, o debate «Desporto Adaptado», a cargo da associação Teia d’Impulsos.

Outra das principais iniciativas deste mês prende-se com a Caminhada Solidária Contra o Cancro da Mama, a realizar pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) no dia 20 de outubro, a partir do Complexo Desportivo de Alvor, sob o lema «A Prevenção toca a todos». Os interessados podem inscrever-se desde já através da blueticket, estando disponíveis mais informações online.

Muitas Modalidades

Em termos competitivos, destaque para as European Le Mans Series, marcadas para 25 a 27 de outubro no Autódromo Internacional do Algarve, assim como a 22ª Subida Internacional de Canoagem do Rio Arade, prova que costuma atrair muitos atletas portugueses e alguns da vizinha Espanha.

Estão também agendados para Portimão o Campeonato Nacional de Dardos (18 a 20 de outubro, no Portimão Arena), a Taça de Portugal de Footgolf (dias 19 e 20 nos «green» da Penina) e a terceira etapa do 2º Troféu BTT de Resistência «Cidade de Portimão 2019» (6 de outubro, num trajeto pelo concelho), sem esquecer o Torneio Jovens Esperanças 2019 em Ténis (12 e 13 de outubro, no Complexo Municipal de Ténis) ou o Torneio de Tiro «Major David Neto» (dia 26, na Academia de Tiro de Portimão.

Haverá ainda o Encontro Regional da Seleção de karaté (26 de outubro) e as comemorações do Dia Mundial do Judo (30 de outubro).

Na componente da prática desportiva informal, um dos atrativos deste mês será o encerramento em Portimão do circuito OCR Police Challenge, marcado para 27 de outubro.

Considerada a corrida mais desafiante de Portugal, disputa-se entre Portimão e a Praia da Rocha, podendo as inscrições ser feitas pelo telemóvel 969907194 ou através de email.

Por outro lado, até 11 de outubro, está a decorrer no Aeródromo Municipal de Portimão o Paradise Portugal Skydive Algarve, que junta algumas dezenas de paraquedistas de diversos países desde 30 de setembro passado.

Formação na ordem do dia

Uma das principais apostas da CED 2019 prende-se «com a realização de eventos temáticos dirigidos aos profissionais do setor», e este mês vai ser pródigo em atividades, a começar pela conferência internacional «Sports Managment» que terá lugar a 17 de outubro, no auditório do Museu de Portimão.

Nos dias 18 e 19, o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão recebe o Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva, sob o tema «O Estado do Conhecimento e Tendências Futuras na Medicina Desportiva».

A iniciativa inclui três sessões temáticas e uma especial, contando com mais de duas dezenas de oradores, e integra diversos minicursos e workshops.

Por fim, o auditório do Museu de Portimão será palco, nos dias 21 e 22 de outubro, do Seminário Internacional «Desporto e Turismo», organizado pelo Comité Olímpico de Portugal.

Já o 5º Congresso Nacional da Urgência, que abordará a temática desportiva, acontece de 11 a 13 de outubro no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, sob organização da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

No que toca à formação, existem diversas propostas em carteira: «Treinadores de Surf Grau 1» (3 a 20 de outubro, nas instalações da Câmara de Portimão situadas na Praia da Rocha); «Direito Desportivo» (11 de outubro, no Museu de Portimão); «Liderança desportiva» (14 de outubro, também no Museu); «Gestão Financeira no Desporto» (18 de outubro, na Biblioteca Manuel Teixeira Gomes); «Gestão de Piscinas: dos desafios às boas práticas» (19 e 20 de outubro, no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande); «Gestão da Comunicação no Desporto» (21 de outubro, no Museu de Portimão) e um curso para educadores «Safer in Water» (25 a 27 de outubro no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande).

O programa encerra com a palestra «Geriatria – o Envelhecimento Ativo», marcada para 31 de outubro, na Casa Manuel Teixeira Gomes.

No entanto, a programação não se esgota aqui. Há outras propostas complementares, para todos os gostos, como o Tour 4 Five em Skate (12 e 13 de outubro, na Marina de Portimão), a 9ª Maratona de Zumba + BodyAttack + BodyCombat (26 de outubro, no pavilhão da Escola Secundária Poeta António Aleixo) e a Parada Cidade Europeia do Desporto 2019 (26 de outubro a partir do Mercado Municipal de Portimão).

A programação integral de Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019, pode ser acompanhada no site oficial e na página de facebook.