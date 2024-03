VRSA: RespirArte 2024 celebra arte, cultura e liberdade

A terceira edição do projeto «RespirArte», que tem por tema as celebrações do 50.º aniversário do 25 de Abril, acontece de 12 a 27 de março.

A iniciativa visa dar voz aos alunos, professores e comunidade escolar, no âmbito das diferentes áreas disciplinares e curriculares, e pretende o desenvolvimento de atividades que estimulem e reforcem os hábitos culturais e artísticos, oferecendo um leque de eventos diversificados.

O «RespirArte» abre-se igualmente à comunidade, sendo possível assistir, em espaços interiores e exteriores da cidade, a um leque de espetáculos que percorrerão expressões artísticas como a dança, o teatro e a poesia, passando ainda pela pintura, pelo desenho, pela música, a escultura e o vídeo.

«Trata-se de uma iniciativa em que o município, em estreita colaboração com toda a comunidade escolar, contribui para a divulgação das boas práticas educativas e partilha com a população a qualidade do desempenho dos alunos em contexto escolar», afirma Álvaro Araújo, presidente da Câmara Municipal de VRSA.

O projeto «RespirArte» é desenvolvido pelo município, em parceria com o Agrupamento de Escolas de VRSA, o Agrupamento de Escolas D. José I e os clubes e associações do concelho.

A entrada é livre para todas as atividades (os espetáculos dos dias 20 e 21 de março estão sujeitos ao levantamento prévio de bilhetes), convidando os residentes e visitantes a juntarem-se à celebração da arte, da cultura e da liberdade em VRSA.

O programa completo pode ser lido aqui.