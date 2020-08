Viviane e Tó Viegas mostram o seu «Camaleão Azul» em Tavira

Apesar de gratuita, a entrada no espetáculo exige o prévio levantamento de bilhetes.

O Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, recebe na sexta-feira, dia 28 de agosto, às 22h00, Viviane e Tó Viegas, que apresentam o seu projeto «Camaleão Azul».

Esta criação «resulta do diálogo entre a música e a poesia e é caraterizado por se dedicar a musicar poesia algarvia, com uma roupagem que reúne sonoridades eletrónicas que se misturam com outras de cariz mais tradicional e acústico».

A entrada no espetáculo é gratuita mas, em virtude da redução da lotação máxima em vigor devido à pandemia, é obrigatório levantar os ingressos para aceder ao recinto.

Os bilhetes podem ser levantados na Praça da República, diariamente, das 20 às 23 horas, e no largo em frente ao Palácio da Galeria, no dia do espetáculo, também entre as 20h00 e as 23h00.

É obrigatório usar máscara e cumprir as regras de segurança definidas para os diversos espetáculos (informação a disponibilizar no local).