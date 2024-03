Vila do Bispo volta a marcar presença na Festa da Arribada em Baiona

Vila do Bispo esteve presente nas comemorações do 531.º Aniversario de la Arribada de la Carabela «La Pinta», em Espanha, onde Rute Silva e outros membros do executivo acompanharam diversas cerimónias.

A convite do alcalde Jesús Vázquez Almuinã do Ayuntamiento de Baiona, Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, participou nas comemorações do 531.º Aniversario de la Arribada de la Carabela «La Pinta», que decorreram na cidade de Baiona, em Espanha, de 1 a 3 de março.

A participação neste evento, que comemora a chegada da caravela Pinta e o desembarque de Martín Alonso Pinzón, em Baiona, com as boas-novas da América e do Novo Mundo, classificado como de Interesse Turístico Internacional, insere-se no âmbito do acordo de geminação celebrado entre Vila do Bispo e Baiona, a 6 de março de 2009.

Este acordo tem por base a importância dos vínculos históricos relacionados com a epopeia dos Descobrimentos, levados a cabo pelos povos Português e Espanhol, assim como a forte amizade e os intensos vínculos culturais galaico-portugueses.

Inspirando-se em desejos comuns de paz, amizade e prosperidade, os dois municípios assumiram o compromisso de, sob o título de «povos irmãos», fortalecer as suas relações e de cooperar para o desenvolvimento cultural e material dos dois territórios.

Rute Silva, que se fez acompanhar por Luciano Rafael, presidente da Assembleia Municipal de Vila do Bispo, pelos vereadores da Câmara Municipal, Dora Guerreiro, Dino Lourenço e Luís Paixão e pelos presidentes das Juntas de Freguesia de Barão de São Miguel e Budens, Alberto Encarnação e Ana Custódio, respetivamente, participou em vários atos oficiais, entre os quais se destacam: Missa na Igreja de Santa María e deposição de coroa de flores junto da Cruz de Evangelização de América; inauguração da exposição «El Gremio de atadores Y cordeleros», na Casa del Ayntamiento; inauguração da exposição «Seguindo o Fío», no Hospital Santcti Spiritus; receção de autoridades convidadas e Grande Desfile Medieval.

Além da participação em atos protocolares, o município de Vila do Bispo esteve presente com um stand no espaço de promoção do Real Mercado Medieval de La Arribada, no qual divulgou um diferenciado pacote de potencialidades turísticas, repleto de singularidades naturais e culturais existentes nas paisagens deste extremo sudoeste da Europa.