Passeio por Vila do Bispo parte da arte barroca até à contemporânea

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, a Câmara Municipal de Vila do Bispo promove, no sábado, dia 28 de setembro, às 15 horas, a realização de um percurso pedestre pela sede de concelho, intitulado «Da Arte Barroca à Arte Contemporânea – Percurso pelas Ruas de Vila do Bispo».

A viagem começa na Arte Barroca, segue pelo antigo centro histórico da localidade, abrange alguns edifícios de carácter senhorial e popular e termina com a análise de alguns registos de arte contemporânea.

Sensibilizar os participantes para a riqueza do património artístico e edificado de Vila do Bispo, através de um percurso por ruas e espaços, que é igualmente um percurso no tempo, são alguns dos objetivos desta iniciativa.

Para participar nesta iniciativa, que é gratuita, deverá inscrever-se obrigatoriamente até ao dia 27 de setembro.

Para mais informação deverá contactar o Centro de Interpretação de Vila do Bispo através de telefone (282630600) ou ainda através de email ([email protected]).