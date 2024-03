Vila do Bispo mostra exposição «Reinterpretar o Mar» de Luzalba

O Museu de Vila do Bispo – Celeiro da História, inaugura a exposição «Reinterpretar o Mar», na quarta-feira, dia 20 de março, às 16h30.

«Reinterpretar o Mar» é o nome escolhido para a mostra itinerante do projeto Impressões de Peixes da artista plástica Daniela da Silva Ferreira (LUZALBA).

Tem como foco a arte de estampar o peixe, obtendo assim um registo fiel e sustentável à interpretação da fauna marinha local.

A mostra estará aberta ao público até 19 de abril. Pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30, no espaço de exposições temporárias do Museu de Vila do Bispo – Celeiro da História.

Contará também com um evento especial de impressão ao vivo no dia 28 de março, das 18 às 19h30, entrada livre.