Vila do Bispo expõe «Comenius e a Arte de Ensinar»

O Centro de Interpretação de Vila do Bispo acolhe a exposição «Comenius e a Arte de Ensinar», de 5 de outubro e 13 de dezembro.

Organizada pela Fundação Rosacruz, a exposição destaca a personalidade do pedagogo checo Jan Comenius (1592-1670), que se distinguiu, igualmente, pelo seu pensamento de caráter universalista, bem como pelo facto de ter sido o pai do ensino pictórico.

Comenius defendeu a necessidade de se ensinar tudo a todos e foi o autor da obra «Didáctica Magna» (1657).

Nesta mostra podemos apreciar 13 painéis que abordam temas como: O Homem como Microcosmo, os conceitos de Natureza, de Divino, do Mundo e do Ser Humano, e ainda personalidades como as da educadora Maria Montessori (1870-1952) e do pedagogo algarvio João de Deus (1830-1876), autor da célebre «Cartilha Maternal», que ajudou muitos portugueses a aprenderem as primeiras letras.

A exposição poderá ser visitada de 2.ª a 6.ª feira, das 09h00 às 15h30, e a entrada é gratuita.

No entanto, no próximo dia 5 de outubro, sábado, feriado nacional que comemora a Implantação da República em Portugal (1910), o Centro de Interpretação de Vila do Bispo estará aberto entre as 12h00 e as 16h00.