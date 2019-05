Verão recheado de eventos não esquece o Dia em que Olhão fez frente a Napoleão

O verão está à porta e o município de Olhão preparou, mais uma vez, um calendário intenso de atividades de animação para todos os públicos, que decorrem nos meses de junho, julho e agosto, a pensar em olhanenses e turistas que visitam a cidade cubista no período de férias. Entre eventos consolidados e novidades, muitos vão ser os motivos para sair à rua.

Já nos dias 1 e 2 de junho, o Centro de Educação Ambiental de Marim, em pleno Parque Natural da Ria Formosa, recebe a 2ª edição do Ecofest, evento que celebra o património ambiental, cultural e musical, promovendo diversas iniciativas para todos os gostos e públicos, em contacto com a natureza.

De 4 a 7 de junho, está de volta ao Jardim Pescador Olhanense a Semana da Criança e do Ambiente, este ano subordinada ao tema «Conhecer o Passado para Preservar o Futuro», que junta mais de três mil crianças do ensino público e privado do concelho.

As Festas da Cidade de Olhão, que este ano têm o seu ponto alto com o concerto de Mariza na noite de 16 de junho, no Jardim Pescador Olhanense, começam alguns dias antes.

As comemorações começam no dia 12 de junho, com a recriação histórica «O Dia em que Olhão fez frente a Napoleão», que durante dois dias, vai passar por todas as freguesias.

O Festival Pé na Terra, que decorre entre 13 e 16 de junho, na Zona Ribeirinha da Fuseta, é outra das iniciativas incluídas nos festejos do 16 de Junho, cujo programa pode ser consultado em detalhe aqui

Verão é sinónimo de arraiais, e Olhão mantém-se fiel à tradição destes festejos populares, com organização de diversas entidades e o apoio do município: 28 e 29 de junho – Academia de Dança do Algarve; 5 de julho – Outsiders; 12 de julho – Body Dance e 19 e 20 de julho – Movidance.

No dia 6 de julho, acontece mais um Festival de Folclore Ria Formosa.

De 13 a 20 de julho, a festa dos livros e da leitura volta ao Jardim Patrão Joaquim Lopes, com a 3ª edição da FLO – Feira do Livro de Olhão.

Todos os verões, Olhão é palco do Festival Pirata. A 5ª edição decorre de 1 a 4 de agosto, envolvendo a zona ribeirinha no quotidiano pirata, povoado por personagens de época, que ocupam um lugar especial no imaginário do público.

O município volta a apostar num evento diferenciado, com momentos de animação, recriação histórica, artes performativas, rábulas, histórias e artes circenses.

O ponto alto do verão olhanense é o Festival do Marisco. A edição de 2019 do maior evento gastronómico a sul do País decorre de 9 a 14 de agosto, com a animação musical a cargo de Matias Damásio ft. Aurea (9), HMB (10), a banda de tributo aos Queen Killer Queen (11), Paula Fernandes (12), Ludmilla (13) e Resistência (14). Este ano, a animação termina mais tarde no primeiro e último dias do evento, com a atuação dos DJs Christian F e Wilson Honrado, respetivamente.

O programa de animação de verão culmina com as Noites de Levante que, de 28 a 30 de agosto, decorrem na baixa da cidade.

Durante os três dias do evento, o público é surpreendido com momentos de grande animação, com artes de rua, música, teatro e dança, que passam pela Avenida da República, Rua do Comércio, bairros da Barreta e do Levante, Avenida 5 de Outubro, e terminaram junto aos Mercados.