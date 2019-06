Verão na Praia da Rocha tem «Música à Beira Mar»

O areal da famosa praia portimonense (na zona frente ao Hotel Júpiter e Hotel da Rocha) será, nos meses de junho, julho e agosto, palco de três concertos, sempre às 18h30 e com entrada gratuita.

O primeiro concerto da iniciativa «Música à Beira Mar na Praia da Rocha – Portugal Cinco Estrelas 2019», realiza-se no sábado, dia 22 de junho e junta, numa lógica festiva, descontraída e informal, numa alegre comemoração do Solstício de Verão, a Orquestra Filarmónica Portuguesa (OFP), dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira, à cantora e compositora cubana Eme Alfonso.

Eme utiliza as suas raízes combinando-as com sons electrónicos, percussões do mundo e lendas afro-cubanas.

Trará pela primeira vez o seu espetáculo a Portugal, numa «simbiose perfeita» entre a OFP e a sua banda, apresentando algum repertório do seu mais recente álbum «Voy», em paralelo com outros sucessos da música cubana e das Caraíbas.

No dia 20 de julho, também um sábado, será a vez da Orquestra Clássica do Sul (OCS) apresentar um programa incluído no «Ciclo Clássicos Light».

O Maestro John Avery conduzirá os músicos num ciclo que integra repertórios mais ecléticos, mantendo a essência da função de diversão da música, aliada a uma «qualidade excecional».

De acordo com a Orquestra, «a música clássica, enquanto forma de expressão artística e intelectual, nunca esteve muito afastada da música de carácter mais ligeiro e despreocupado. Se, no século XIX, a música de diversão teve o seu auge com a família Strauss em Viena, no século XX grandes compositores dedicaram muita da sua produção à Sétima Arte, e esta aproveitou também grande parte da produção de compositores do passado».

Eme Alfonso

O ciclo de Música à Beira-Mar encerra no dia 23 de Agosto, sexta-feira, com o concerto «Elvis Estravaganza», pela Orquestra de Jazz do Algarve (OJA), dirigida pelo Maestro Hugo Alves.

Elvis foi um artista que não ficou apenas pelo Rock & Roll – passou por diversas linguagens num percurso que terminaria abruptamente em 1977.

Dois dos mais emblemáticos concertos de Elvis foram, sem dúvida, o de Las Vegas, em 1970, e o de Hawaii, em 1973 (este foi, aliás, o primeiro concerto no Mundo a ser transmitido via satélite).

Nestes concertos, Elvis passava já em revista toda a sua carreira, utilizando em palco uma quase Big Band. É na inspiração destes momentos que a Orquestra de Jazz do Algarve convida Selvis Prestley para reviver Elvis e a sua carreira, que a todos nos toca ainda hoje.

Jailhouse Rock, Don’t be Cruel, CC Rider, I Got a Woman, Always On My Mind, Suspicious Minds e tantos outros temas, farão justiça ao Rei e à sua carreira.

O objetivo deste ciclo, segundo o município portimonense, é «proporcionar à população e aos visitantes uma experiência diferenciadora, valorizando aquele que é um dos principais cartões de visita da cidade de Portimão».