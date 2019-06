«Verão em Tavira» terá Cultura e Arte para todos

Este programa cultural estival é direcionado a todos os residentes e visitantes, e permite uma oferta artística diversificada que promove a cultura portuguesa. Encontra-se estruturado de forma temática, por disciplinas, promovendo também os espaços históricos de Tavira.

O «Cenas na Rua – Festival Internacional de Teatro e Artes de Rua», o maior do género a sul do Tejo, decorrerá durante toda a primeira quinzena de julho (de dia 1 a 14), e conta com apresentações de teatro, dança, novo circo, música e poesia.

De destacar a presença de várias estruturas nacionais e regionais – a Companhia da Esquina, a Armação do Artista, Ao Luar Teatro e o Teatro Regional da Serra de Montemuro.

«O mar de Sophia», apresentado em Tavira pelo grupo Poetry Ensemble, assinala o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner.

A nível internacional destacam-se os franceses Cirque Rouages, com um espetáculo sobre a problemática dos migrantes.

Marcam ainda presença, em Tavira, as companhias espanholas Cia. El Carromato, Vol e Temps, Ganso & Cia., Yllana e Pepa Cases. Do país vizinho chega também a Cia. Nueveuno com «Sinergia 3.0», um espetáculo baseado no trabalho de Leonardo Da Vinci, na comemoração dos 500 anos da sua morte e a Cia. Titiritrán Teatro, que apresenta «Arturo e Clementina», espetáculo para pequenos e graúdos, vencedor de vários prémios.

No âmbito da dança, o Quorum Ballet apresenta «Correr o Fado». A encerrar, música eletrónica dedicada a Amália Rodrigues e Carlos Paredes, com Stereossauro – que vem a Tavira mostrar o seu novo «Bairro da Ponte», com NBC e DJ Ride como convidados.

O «Jazz no Verão», entre 18 e 20 de julho, integra os concertos de Maria Anadon, «Elas e o Jazz» com Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton e também Bernardo Moreira Sexteto, bem como o «Entre Paredes», uma homenagem ao mestre da guitarra portuguesa Carlos Paredes.

Nos habituais e concorridos concertos do Parque do Palácio da Galeria estão vozes conhecidas do panorama da música ligeira portuguesa – em destaque Salvador Sobral, no dia 23 de julho, com o novo trabalho «Paris, Lisboa», Aldina Duarte (7 de agosto) e Miguel Araújo (21 de agosto).

O Jardim do Coreto é palco, às terças-feiras, de vozes e projetos de fado amador com o apoio da Fado com História.

A Praça da República tem uma programação diversificada e intensa, cruzando os projetos locais, os ranchos folclóricos e as bandas filarmónicas, com os projetos nacionais e internacionais de matriz lusófona.

Ana Lains com Mafalda Arnauth e Celina da Piedade apresentam «Portucalis», a 8 de agosto. No âmbito das Comemorações dos 600 anos da Descoberta da Ilha da Madeira, «Mutrama» de Maria João e Salvador Sobral (23 de agosto). Daniel Pereira Cristo apresenta o «Cavaquinho Cantado» no dia 30 de agosto.

No aniversário do nascimento de José Afonso, que se celebra a 2 de agosto, haverá a homenagem dos «Por terras do Zeca» – João Afonso, Filipa Pais, Zeca Medeiros, David Zacarias e Maria Anadon.

A «Gala Lírica», que este ano se realiza no dia 3 de agosto, conta com a presença de alguns dos mais conceituados cantores líricos e músicos, numa noite que promete encanto operático. Serão revisitados trechos de compositores como Verdi, Mozart, Tchaikovsky e Rossini, entre outros.

Das Terras de Miranda, no nordeste transmontano, chegam à Praça da República os Galandum Galundaina, no dia 10 de agosto. Na Praça, ainda, a fadista Maria Emília faz ouvir a sua voz a 17 de agosto, tal como Os Vocalistas e o Grupo Coral Cante Alentejano Bel’Aurora no dia 9 do mesmo mês e a energia contagiante dos Fogo Fogo, com os ritmos cabo verdianos a 29 também de agosto.

Estão também agendados espetáculos de criadores e artistas algarvios, casos da Orquestra Clássica do Sul (16 de agosto), a Orquestra de Jazz do Algarve (22 de agosto), «Osmose» e Luís Conceição (24 de agosto) e Teresa Aleixo, no dia seguinte.

Este ano, um particular destaque para o «INATEL na Rua», que decorre entre 26 e 27 de julho, uma parceria da autarquia com o INATEL, que prevê concertos de Luís Peixoto, Toques do Caramulo, «Gajo» e a comemoração do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas (a 1 de setembro).

A «Mostra-Ar livre Cinema 19» acontece entre 11 de julho e 11 de agosto, nos Claustros do Convento do Carmo, numa organização do Cineclube de Tavira.

A Feira do Livro, na sua 25ª edição estará patente entre 18 de julho e 4 de agosto, contando com a participação de dezenas de expositores e incluindo atividades da Semente de Alfarroba, nomeadamente o espetáculo do brasileiro Paulo Matricó de Tabira de Pernambuco com «Cordel Operístico Lua Alegria», a Grafonola Voadora e Napoleão Mira, «Eça Agora» e «Somos Pessoa» pela Companhia As Cantadeiras, entre outros.

A programação compreende ainda a Feira de Vinhos «Tavira: Os Dias do Vinho» (12 a 14 de julho), Feiras dos Ofícios (7 a 15/8), Antiguidades e Velharias (17 a 26/8) e Stocks (29/8 a 1/9).

No Museu Municipal de Tavira é possível visitar as exposições «Artur Pastor e os Mundos do Sul» e a reestruturada «Dieta Mediterrânica, Património Cultural Milenar», ambas no Palácio da Galeria. Já no Núcleo Islâmico, encontram-se patentes «Tavira Islâmica» e «Palmira, Rainha do Deserto».

De destacar ainda, entre 5 e 8 de setembro, a realização da 7ª Feira da Dieta Mediterrânica (inserida no Plano de Salvaguarda), a qual celebra o Património Cultural Imaterial da Humanidade UNESCO com todos os países que partilham esta classificação.