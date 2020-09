Tutu Puoane para saborear no Jazz Gourmet Moments em Lagoa

Lagoa integra a quarta edição do Algarve Jazz Gourmet Moments com o espetáculo Orquestra de Jazz do Algarve convida Tutu Puoane.

O Parque Municipal de Feiras (Fatacil), em Lagoa, recebe o espetáculo Orquestra de Jazz do Algarve convida Tutu Puoane, integrado na quarta edição do Algarve Jazz Gourmet Moments, amanhã, sábado, dia 26 de setembro, às 21h30.

Os ingressos têm o custo de 8 euros (desconto de 20 por cento mediante apresentação do Passaporte Cultural, Cartão Lagoa Social ou Rota do Petisco 2020) e podem ser adquiridos atempadamente no Centro Cultural Convento de São José de terça-feira a sábado entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 17h30, Fnac, Worten, online e ainda no dia e local do evento a partir das 20h30.

A África do Sul tem contribuído, ao longo da História do Jazz, com alguns dos maiores nomes, algo que muitas vezes esquecemos, mas que estão impressos na história desta música.

O país continua a produzir grandes músicos, e Tutu Puoane é uma voz, dos maiores vultos da atualidade. Com um percurso iniciado na Universidade de Cape Town, onde se graduou em Música, rapidamente veio para a Europa, passando ainda pelo Real Conservatório de Hague, na Holanda, residindo hoje na Bélgica.

O seu percurso ascendente na Europa, permitiu tocar com os melhores músicos da cena europeia, vários discos gravados, entre eles com a BJO Brussels Jazz Orchestra. É o repertório desse disco, que nos é gentilmente cedido pela BJO, que vamos interpretar: «Mama África».

Um repertório leve que mescla os sons do Jazz Europeu, sem esquecer as raízes sul africanas de Tutu Puoane e todo o seu talento e arte.

O espetáculo realiza-se cumprindo com todas as normas de segurança e higiene, em recinto ao ar livre, ainda que delimitado, de acordo com as normas da DGS e planos de contingência criados para o efeito.

De salientar ainda a obrigatoriedade do uso de máscara e seguir as regras de segurança definidas para o espetáculo.