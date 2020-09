Peça de teatro «Turismo» abre nova temporada do Cineteatro Louletano com uma reflexão atual sobre a problemática da gentrificação.

O Cineteatro Louletano abre a nova temporada com a peça «Turismo», do dramaturgo e encenador portuense Tiago Correia, um dos mais reconhecidos da nova geração, numa coprodução com o Teatro Municipal do Porto, no sábado, 12 de setembro, pelas 21h30, em absoluta estreia a sul do país.

Esta apresentação integra-se no ciclo «Implikação», o qual foi criado para celebrar os 90 anos do Cineteatro (1930-2020) e contribuir para a produção de pensamento e reflexão crítica em torno das temáticas que integram a sua programação artística para o biénio 2020-2021 e que se revistam de manifesta atualidade e pertinência.

Depois de um pré-arranque da temporada a 8 de setembro, com uma talk, esgotada, em torno do triângulo «Turismo, arte e pandemia», (em que participaram o encenador Tiago Correia, o fotógrafo Filipe da Palma e a arquiteta e docente universitária Teresa Valente), a apresentação desta inquietante criação vem colocar a tónica no que está a mudar nas cidades enquanto destino turístico.

Esta nova criação de Tiago Correia para a companhia A Turma pretende explorar os efeitos colaterais do turismo e a sua influência nas relações humanas – a tão discutida gentrificação, muito observável já em urbes como Lisboa ou Porto, é talvez o processo que melhor materializa a luta de classes no espaço urbano contemporâneo, porque a substituição social faz-se ao nível de classe numa determinada comunidade.

«Turismo» nasce de um processo de investigação e experimentação transdisciplinar, desenvolvido entre Porto, Loulé (cidade do sul onde o encenador e o realizador Francisco Lobo estiveram em residência artística no verão de 2019) e Barcelona, emergindo daí uma nova dramaturgia nascida de premissas plurais partilhadas quer com profissionais de outras áreas artísticas e científicas quer com múltiplos interlocutores locais.

A peça tem a duração de aproximadamente 120 minutos, sem intervalo, destina-se a maiores de 14 anos e o preço do ingresso é de 10 euros, passando para 8 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável.

O Cineteatro Louletano já ostenta o selo «Clean & Safe» atribuído pelo Turismo de Portugal, assumindo o compromisso de cumprir os requisitos de higiene e segurança de visitantes e colaboradores definidos segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde e que se encaixam também no Plano de Contingência da Câmara Municipal de Loulé.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cineteatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email ([email protected]).

Também há a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL.

O Cineteatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé e está integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.