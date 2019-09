Troféu Mundial de Acordeão de Loulé com elenco «de luxo»

Nomes consagrados do panorama acordeonístico mundial confirmam presença Troféu Mundial de Acordeão, entre os dias 3 e 9 de novembro.

A lista inclui Douglas Borsatti Trio (Brasil), Renzo Ruggieri (Itália), Charm Trio (St. Petersburgo – Rússia), Petar Maric (Sérvia) e Radu Ratoi (Moldávia).

O concerto que inclui a participação destes músicos «de excelência» será no dia 4 de novembro, às 21h00, no Cine-Teatro Louletano.

De salientar que o acordeonista Radu Ratoi, atual campeão do mundo, estará presente também no concerto de abertura do 69º Troféu Mundial de Acordeão Loulé 2019, a ter lugar no dia 3 de novembro, às 17h00, no Cine-Teatro Louletano.

Estas são, na ótica da Câmara Municipal de Loulé, «excelentes razões para os simpatizantes da música e do acordeão, interpretado ao mais alto nível, reservarem já os seus bilhetes».

Recorde-se que esta iniciativa nasce de uma organização conjunta da Confederação Mundial de Acordeão e da Associação de Acordeão do Algarve, com o apoio do município de Loulé.