«Transitoriamente Reitor» reúne intervenções de António Branco em livro

O livro «Transitoriamente Reitor. Intervenções públicas 2013-2017», de António Branco, ex-magnífico da Universidade do Algarve (UAlg) vai ser apresentado na quinta-feira, dia 19 de setembro, às 21 horas, no Salão Nobre do antigo Governo Civil de Faro.

A obra, coeditada pela Universidade do Algarve e pela editora Sul, Sol e Sal no âmbito das comemorações dos 40 anos da academia, reúne as intervenções públicas mais significativas de António Branco durante o período em que exerceu o cargo.

A obra será apresentada pelo sociólogo Nelson Dias.