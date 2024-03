Tom Jones é a estrela da gala do Pine Cliffs Resort

O Pine Cliffs Resort, em Albufeira, prepara-se para receber o lendário cantor britânico Sir Tom Jones, no dia 2 de agosto.

O Pine Cliffs Resort, em Albufeira, prepara-se para receber o lendário cantor britânico Sir Tom Jones, no dia 2 de agosto, para um concerto muito especial que assinala a 21ª edição da Summer Gala, o evento de verão do resort algarvio, que reúne milhares de pessoas.

O talentoso e carismático Tom Jones, de 83 anos, continua a conquistar o público um pouco por todo o mundo com a sua discografia intemporal e a energia com que surpreende em palco.

Com uma carreira notável, há mais de seis décadas, Tom Jones é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos e uma figura estimada e influente na indústria musical, tendo vendido já mais de 100 milhões de discos.

Os bilhetes para o concerto de Tom Jones já estão à venda online por 49 euros (preço promocional com desconto early bird até 31 de março), limitado ao stock existente.

O bilhete geral está disponível por 79 euros, havendo ainda a opção de incluir jantar buffet (por 395 euros) ou jantar set menu (por 595 euros).

A Summer Gala, gala de verão do conceituado resort de luxo algarvio, acontece há mais de 21 anos e é já um dos pontos altos da animação cultural do verão, aguardado por muitos portugueses e estrangeiros. Pelos jardins do resort passaram já grandes nomes do panorama musical tais como Rui Veloso, Gloria Gaynor, Lionel Richie, Michael Bolton, Joe Cocker ou UB40, entre muitos outros.

O Pine Cliffs Resort é propriedade da United Investments Portugal (UIP), parte do consórcio Al-Bahar Investment Group, sediado no Dubai.

O Pine Cliffs Hotel, Pine Cliffs Ocean Suites & Spa e Pine Cliffs Residence dentro do Pine Cliffs Resort são geridos pela Marriott International, sob a marca The Luxury Collection.

Sendo um dos resorts de luxo mais prestigiados e premiados da Europa, o Pine Cliffs Resort já foi distinguido várias vezes desde a abertura em 1992.

O Resort já surgiu por duas vezes no Condé Nast Traveller’s Gold List e recebeu por seis vezes o prémio de «Melhor Resort para Famílias em Portugal».

Em 2022 foi considerado o «Melhor Resort de Lazer» na Europa e o «Melhor Resort de Praia» em Portugal nos World Travel Awards. Ainda neste ano fomos premiados pelos Luxe Global Awards nas seguintes categorias: «Melhor Resort de Luxo do Mundo», «Melhor Resort de Luxo com Vista Mar do Sul da Europa», «Melhor Resort de Luxo para Famílias na Europa», «Melhor Resort de Bem-Estar de Luxo de Portugal».

O spa Serenity – The Art of Well Being foi considerado com o prémio de «Melhor Retiro de Bem-estar de Portugal» em 2023.

O resort disponibiliza ainda um conjunto de infraestruturas de lazer e desporto exclusivos, incluindo o prestigiado campo de golfe de 9 buracos e a Academia de Ténis Annabel Croft; 11 restaurantes e bares para experiências gastronómicas variadas; a Aldeia para Crianças, Porto Pirata; o ACTIVE Health Club; o Serenity – The Art of Well Being; o Style – Hairdresser & Barber Shop; assim como várias lojas e boutiques.