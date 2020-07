Tim traz «três-vintes» e rock português ao «Verão em Tavira»

Ingressos podem ser adquiridos por 10 euros.

O vocalista dos Xutos & Pontapés, Tim, apresenta-se em nome individual, no dia 25 de julho, sábado, às 22h00, em Tavira, no Parque do Palácio da Galeria, com o álbum «20 – 20 – 20».

Nas palavras de Tim, que completa 60 anos em 2020, «três-vintes era uma marca de tabaco sem filtro, dos mais baratos, embalagem de papel pardo, que trazia escrito no maço a definição do produto: 20 cigarros, 20 gramas, 20 centavos. Simples e direto».

Segundo a explicação do músico, esse conceito de simplicidade foi aplicado à sua música, «um tema musical, um assunto de conversa ou um sentimento, um arranjo e pronto».

Colaboram, neste projeto, Moz Carrapa (guitarra), Nuno Espírito Santo (baixo) e os filhos de Tim, Vicente (teclas) e Sebastião Santos (bateria). Uma formação que foi desafiada, pelo músico, a trabalhar em vários locais, «já que os temas, embora simples, eram diversos e podiam ter desenvolvimentos diferentes, uns bucólicos, outros mais ativos, outros mais íntimos».

Para o artista, «possivelmente os sítios poderiam contribuir para essa diferenciação» e acrescenta que «trabalhámos no meu estúdio caseiro (campo), n’a Casinha e no 309Studio em Toronto (cidade) e na Zambujeira do Mar (praia)».

«E, já agora, este ano faço 60 anos!», recorda Tim.

Os bilhetes para o espetáculo, que custam 10 euros, podem ser adquiridos diariamente, entre as 20h00 e as 23h00, na Praça da República. Já no largo em frente ao Palácio da Galeria, estão disponíveis ingressos no dia do espetáculo, no mesmo horário.

À semelhança do que acontece noutros espetáculos em Tavira, a receita reverte para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para instituições de solidariedade social do concelho.

A lotação máxima dos espaços foi reduzida, de acordo com as normas da DGS e os planos de contingências criados para o efeito.O uso de máscara é obrigatório.