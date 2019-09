Tim Bernardes mostra o seu «Recomeçar» em Loulé

Na próxima quarta-feira, dia 18, às 21h30, sobe ao palco um músico considerado pelo público e pela crítica como «uma das novas revelações da nova música brasileira».

Músico, compositor, produtor musical e multi-instrumentista, Tim já trabalhou com nomes como Tom Zé e David Byrne, entre outros.

Com a sua banda, «O Terno», tem três discos e um EP lançados, todos com composições da sua autoria.

A solo estreou-se em setembro de 2017 com «Recomeçar», que esteve nas principais listas de melhores álbuns desse ano, consolidando Tim Bernardes como um dos grandes compositores brasileiros de sua geração.

Agora, o músico traz esse seu fruto ao Cine-Teatro Louletano em absoluta estreia no Sul do país. Fora do Brasil, este trabalho também recebeu reconhecimento com a nomeação para o Grammy Latino de 2018 como Melhor Álbum de Música Alternativa em Língua Portuguesa.

O concerto tem a duração aproximada de 90 minutos e destina-se a maiores de seis anos, sendo o custo de cada bilhete de 14 euros, ou de 12 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos, com desconto de Cartão de Amigo aplicável.