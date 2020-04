Terceira edição do Festival Sou Quarteira adiada para 2021

Festival volta ao Passeio das Dunas no próximo ano.

Face às medidas de mitigação da propagação do novo coronavírus, que irão manter-se durante os próximos meses, mesmo após o final do estado de emergência em Portugal, a organização do Festival Sou Quarteira decidiu cancelar a edição deste ano, que estava agendada para os dias 22 e 23 de agosto, no Passeio das Dunas.

Dino D’Santiago, Inês Oliveira, Miguel Jacinto e Naomi Guerreiro, os quatro quarteirenses impulsionadores deste evento, consideram que, «uma vez que se trata de uma iniciativa que concentra um numeroso público, em plena época alta do turismo algarvio, num dos mais procurados destinos de férias de portugueses e estrangeiros, a propagação da COVID-19 poderia ser uma realidade, constituindo-se como uma ameaça à saúde pública».

Aquela que seria a terceira edição do Festival Sou Quarteira fica, assim, marcada para o verão de 2021.

Com um programa centrado nas sonoridades urbanas, com estilos que vão desde o hip-hop ao afro, este festival convida todas as faixas etárias a conhecerem novos talentos e poderem ver ao vivo artistas nacionais e internacionais de renome. Recorde-se que, nas duas primeiras edições, passaram pelo palco do Sou Quarteira artistas como Carlão, Branko, Eva Rap Diva, Jimmy P, Mayra Andrade, Mundo Segundo & Sam The Kid ou Plutónio.

A par do festival, o Movimento Sou Quarteira integra outras iniciativas como exposições, lançamento de livros ou projeção de documentários, numa ação abrangente que conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.

O objetivo deste movimento artístico é «afirmar a identidade de Quarteira na sua globalidade geográfica, cultural, social e económica, procurando mostrar a diversidade de experiências culturais e sociais que valorizem a cidade, para além da indústria do turismo balnear e da hotelaria».