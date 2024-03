Teatro Mascarenhas Gregório apresenta comédia «Ladrão que Rouba Ladrão»

O Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, vai acolher a comédia «Ladrão que Rouba Ladrão», protagonizada por Florbela Queiroz, no dia 27 de março, às 21h30.

O Ciclo de Teatro no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, prossegue com a apresentação da peça «Ladrão que Rouba Ladrão» na quinta-feira, dia 27 de março, às 21h30, pela companhia Sonhos em Cena.

«Ladrão que Rouba Ladrão» é uma comédia à portuguesa, repleta de peripécias que traz ao município nomes incontornáveis como o de Florbela Queiroz e destina-se a um público-alvo maior de 12 anos.

A compra de ingressos já se encontra disponível e poderá ser feita online através da plataforma BOL, ou no dia do evento, no próprio local, e tem o custo de quatro euros.

Sinopse:

«Ladrão que Rouba Ladrão» trata-se, de um modo geral, de um casal cuja relação não está bem e que, para piorar, o genro fica a saber que a sua sogra (interpretada por Florbela Queiroz), que o detesta, vem viver uns tempos lá para casa. No meio deste ambiente desagradável, há um assalto durante a noite. Será um assalto programado pelo genro para se ver livre da sogra? Será um assalto programado pela sogra para se ver livre do genro? Ou não será nada disto?

Este é o grande regresso de Florbela Queiroz à «casa mãe», ou seja, à comédia, pois foi por lá que começou a sua carreira que já conta com mais de 60 anos ao serviço da cultura.

«A Florbela é um marco neste país e merece, mais uma vez, o reconhecimento do público. Não há muitos atores da sua idade no ativo e em digressão», justifica a Câmara Municipal de Silves.