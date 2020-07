Teatro Lethes reabre com «Instruções para abolir o Natal»

Teatro Lethes, em Faro, reabre portas com antestreia da peça «Instruções para abolir o Natal» pela ACTA – a companhia de teatro do Algarve.

O espectáculo «Instruções para abolir o Natal» estreia no dia 11 e 12 de julho no Teatro Lethes em Faro, pela ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve

O Pano de fundo da peça é a crise financeira de 2008, o Brexit.

«E se nos fosse dada a oportunidade de saber o que acontece por de trás das portas fechadas dos gabinetes dos arranha-céus espelhados? Michael Mackenzie abre as portas de um desses gabinetes, que pode estar em qualquer lugar do mundo, e apresenta-nos a reunião do ajuste de contas. Duas personagens em crise. Crise financeira, emocional e psicológica que os leva a descrever o antes e o depois. Pode alguém viver uma vida inteira sem ser confrontado com as consequências dos seus actos?», lê-se na sinopse.

A plateia respeitará todas as normas de segurança e higiene de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), de maneira a transmitir maior confiança e tranquilidade ao seu público.

A lotação é limitada, lugares com distância de segurança, medição de temperatura, uso de máscara, estas são algumas das medidas adotadas pela ACTA para o bem-estar de todos.

A antestreia será nos dias 11 e 12 de julho no Teatro Lethes, sábado às 21h30 e domingo às 16h00.

A peça conta com interpretação de Luís Vicente e Sara Mendes Vicente (pai e filha), texto de Michael Mackenzie, encenação de Isabel dos Santos e cenografia de Jean-Guy Lecat.

A entrada do público é feita por ordem chegada, sem lugares marcados. Os lugares são limitados, com intervalo de duas cadeiras.

A ACTA pede ao público que respeite o distanciamento social durante a permanência no interior do edifício. O uso de máscara durante a permanência no edifício é obrigatório.

Os bilhetes podem ser reservados por telefone (289 878 908).