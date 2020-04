Fruto da renovação do Estado de Emergência, decretado no dia 3 de abril, o Teatro das Figuras, em Faro, mantém-se encerrado ao público, estando suspensa a programação, anteriormente agendada, até ao dia 15 de maio.

Num estreito e contínuo contacto com os artistas e agentes culturais é possível confirmar o reagendamento de alguns espetáculos, desde logo o concerto de Camané e Mário Laginha que se apresentarão a 16 de outubro, e os projetos de teatro comunitário Teatro de Vizinhos e Herido Barrio que terão as suas apresentações ao público a 6 e 7 de novembro.

Há também apresentações que transitam para o próximo ano, caso dos espetáculos dirigidos ao público infantojuvenil FIT (in), da ópera «A Flauta Mágica vista da Lua» e do espetáculo de novo circo «The Odder Sideshow».

Estão a ser equacionadas novas datas para os espetáculos suspensos que serão oportunamente comunicadas.

Os bilhetes anteriormente adquiridos para os espetáculos serão válidos para as novas datas agendadas.

Em relação aos cancelamentos e no cumprimento da legislação que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito cultural e artístico, os reembolsos de bilhetes para espetáculos cancelados, só poderão ocorrer após levantamento do Estado de Emergência.

Sendo a cultura um dos sectores mais profundamente afetados com a atual situação de pandemia, o Teatro das Figuras uniu-se ao Município de Faro e à equipa de projeto da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, na criação do programa Faro Consigo na Cultura do qual fazem parte oito medidas de apoio financeiro ao associativismo, à criação local, aos artistas e aos agentes culturais do concelho.

No âmbito do programa Faro Consigo na Cultura estão abertas candidaturas para o ciclo Emergente, residências artísticas realizadas na própria casa ou ateliê do artista, cujo resultado será apresentado em 2021 no Teatro das Figuras, nos espaços expositivos do Município de Faro ou seus parceiros, em espaço público ou em iniciativas organizadas pelo Município de Faro.

Estão igualmente abertas candidaturas para o Figuras em Casa, um ciclo de espetáculos e performances, realizados a partir da casa dos artistas e transmitidos em direto através das plataformas digitais do Município de Faro e do Teatro das Figuras.

O lançamento deste projeto, com um concerto de artista Nelson Conceição, terá lugar amanhã quinta-feira, dia 9 de abril às 21h30, na página de Facebook do Teatro das Figuras, seguido do projeto Discossauro de Miguel Neto, no sábado e da performance Prelúdio de Amor, Silêncio e Tempo de Milai Miu (Maria Adelaide Fonseca), na 3ª feira dia 14, sempre à mesma hora.

Para o projeto cultural «O papel da arte em tempo de crise!», que pretende através do olhar e criatividade dos artistas, ajudar a comunidade a entender e ganhar uma nova perspetiva sobre o momento de crise que vivemos, as candidaturas estão abertas no sítio de Internet Faro 2027.