Tavira recebe o projeto «A Sul» de Vitorino e Zé Francisco

Bilhetes para o espetáculo custam cinco euros.

O Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, recebe no dia 7 de agosto, sexta-feira, às 22h00, Vitorino Salomé e o tavirense Zé Francisco, que apresentam o projeto «A Sul».

Neste novo projeto de Vitorino em parceria com Zé Francisco, os artistas, acompanhados por seis músicos, viajam pelas canções mais marcantes de Vitorino, nomeadamente «Menina estás à janela», «Queda do Império», assim como pelos temas do músico e compositor Zé Francisco.

Neste concerto, serão também recriadas canções intemporais do repertório de Zeca Afonso.

Os bilhetes, que têm um custo de cinco euros, podem ser adquiridos, todos os dias, na Praça da República, entre as 20h00 e as 23h00. No dia do espetáculo, os interessados podem também comprar o seu ingresso no largo em frente ao Palácio da Galeria, igualmente das 20 às 23 horas.

O valor proveniente da venda de bilhetes reverterá a favor da aquisição de equipamentos de proteção individual para instituições de solidariedade social do concelho.

O uso de máscara é obrigatório, estando a lotação máxima dos espaços reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingências criados para o efeito.