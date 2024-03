Tavira promove visita guiada à exposição «Balsa, Cidade Romana»

Vai ser possível visitar a exposição «Balsa, Cidade Romana», sob orientação do arqueólogo Celso Candeias, no próximo sábado, dia 16 de março, às 10h30, numa atividade promovida pelo Museu Municipal de Tavira.

O Museu Municipal promove, no próximo sábado, dia 16 de março, pelas 10h30, uma visita guiada à exposição «Balsa, Cidade Romana», sob a orientação do arqueólogo Celso Candeias da Câmara Municipal de Tavira.

Patente no Palácio da Galeria, a exposição «Balsa, Cidade Romana» proporciona uma viagem de 2000 anos, até ao tempo em que floresceu, junto às margens da Ria Formosa, a cidade que chegou a ser a capital de um municipium romano.

«Ao longo de 10 salas, e através de um discurso expositivo alicerçado em cerca de 100 peças provenientes de vários museus nacionais, ficaremos a conhecer vários aspetos ligados à origem e evolução daquela urbe, bem como as suas principais atividades económicas, os hábitos alimentares e o quotidiano dos seus habitantes. Temos igualmente a oportunidade de conhecer os nomes de alguns cidadãos balsenses e respetivos cargos profissionais, as suas preocupações com a saúde, beleza e religião ou os rituais funerários praticados por alguns deles na altura da morte dos seus entes queridos, cujos nomes, gravados em pedras, ficaram eternizados até aos nossos dias», de acordo com a sinopse.

Os interessados em participar na visita guiada (máximo de 15 pessoas) e conhecer a exposição «Balsa, Cidade Romana», deverão inscrever-se até ao dia 14 de março através do preenchimento de formulário, disponível aqui.