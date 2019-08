Susana Travassos «traz» Mercedes Sosa de volta no TEMPO em Portimão

Cantora apresenta um concerto de homenagem a Mercedes Sosa, falecida há 10 anos e considerada uma das maiores artistas da América Latina. Momento acontece no dia 17 de Agosto, às 21h30, no Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Impulsionada pelo seu canto e pela figura que deu voz a grandes causas humanas transversais a todos os povos, Susana Travassos e os restantes músicos que integram este projeto reúnem neste espetáculo os principais sucessos da artista argentina, além de outras importantes canções do cancioneiro latino-americano.

O público poderá reviver sucessos musicais como Balderrama, Gracias a la vida, Volver a los 17 e Canción con Todos.

Susana Travassos começou a cantar o repertório de Mercedes Sosa em 2015, a convite do violonista brasileiro Gabriel Godoy. Juntos fizeram a primeira versão do concerto que será apresentado no TEMPO este sábado.

Desde então, a artista passou a integrar canções do repertório de Mercedes Sosa nos seus próprios concertos pela América Latina.

Em junho deste ano, Susana foi a cantora portuguesa convidada para cantar Mercedes Sosa durante a gala de encerramento da EXIB Musica (evento dedicado a Música Iberoamericana), em Setúbal.

Susana Travassos nasceu em Faro e viveu até aos 18 anos em Vila Real de Santo António, onde começou, desde cedo, o seu percurso musical.

Aos cinco anos iniciou-se no acordeão e, mais tarde, passou a estudar piano e canto lírico. Frequentou a Escola de Jazz Hot Club, em Lisboa. «Dona de uma voz clara e precisa, tem uma intensidade interpretativa pouco comum», diz o município de Portimão.

Em 2008, lançou o seu primeiro CD, Oi Elis, em homenagem à cantora Elis Regina. O seu segundo álbum, Tejo-Tietê (2013), é uma parceria com o compositor brasileiro Chico Saraiva e intercala composições do próprio com clássicos de Portugal e Brasil.

Nos últimos anos, Susana conquistou um espaço de prestígio na América Latina, onde já possui um publico seguido e atenção por parte da imprensa.

Durante o período vivido no Brasil, atuou ao lado de artistas como Yamandu Costa, Toninho Horta, Chico Pinheiro, Chico Cesar, Zeca Baleiro, entre outros.

Em 2019, lançou o seu terceiro CD, composto por canções próprias, além de canções inéditas de Luísa Sobral, Mili Vizcaíno e Melody Gardot.

O disco, que foi gravado em Buenos Aires, sob a direção de Alan Plachta, conta com a participação dos maiores instrumentistas argentinos da atualidade como Diego Schissi, Tiki Cantero, Nacho Amil, entre outros.

Trata-se de um trabalho que representa «a sua maturidade artística e, certamente, coloca Susana Travassos entre as principais cantoras portuguesas da sua geração».

Os bilhetes para este espetáculo custam dez euros e estão à venda online em, na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado entre as 13h00 e as 17h30 e nas noites do espetáculo até ao seu início, e ainda nos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente as lojas FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.