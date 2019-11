Stereossauro apresenta «O Bairro da Ponte» ao público de Portimão

DJ e produtor português apresenta, no dia 30 de Novembro, às 21h30, no Grande Auditório do Teatro Municipal de Portimão, o seu mais recente álbum.

«O Bairro da Ponte» é um disco que celebra «o acervo exclusivo da voz de Amália Rodrigues e da guitarra de Carlos Paredes», redescoberto por Stereossauro e partilhado com duas mãos cheias de artistas convidados.

Numa desgarrada ensaiada em que a guitarra portuguesa se junta ao rock com uma batida electrónica, «O Bairro da Ponte» é um bairro cheio de artistas, onde 19 temas acabam com a distância de estilo e idade e se ouvem em velocidade cruzeiro, sem pressas nem apitadelas.

São convidados do álbum Carlos do Carmo, Gisela João, Dj Ride, Slow J, Plutonio, Papillon, Camané, Tigerman, Rui Reininho, Capicua, Ace, NBC, Holly, Nerve, Paulo de Carvalho, Dino D’Santiago, Razat, Ana Moura, Ricardo Gordo e Sr. Preto. É ainda feito uso de samples autorizados de Amália, Carlos Paredes e outros.

Os bilhetes para o concerto custam 12 euros e estão à venda online, na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado entre as 13h00 e as 17h30, e nas noites do espetáculo até ao seu início, e ainda nos locais habituais aderentes da BOL.