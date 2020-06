Silves lança Mini Bibliotecas com o mote «Leve, leia e devolva»

Iniciativa espalha-se por todo o concelho.

A Câmara Municipal de Silves instalou recentemente Mini Bibliotecas Comunitárias nas localidades de Armação de Pêra, Alcantarilha, Pêra, Portela e Tunes. Sob o conceito «Uma Biblioteca ao alcance de todos», este primeiro Livro-Biblioteca nascido no concelho de Silves é um projeto educativo e cultural, «de conceito simples mas diferenciador, que pretende, de forma democrática e descentralizada, tornar os livros e a literatura acessíveis a toda a população».

«Leve, leia e devolva» é o mote subjacente a este projeto, de livre acesso, sem a presença de funcionários nem prazos de devolução, «porque o sistema é assente na confiança e na cidadania», afirma o município de Silves.

Nestas Mini Bibliotecas, os leitores poderão encontrar livros de diversos estilos e temáticas, maioritariamente de ficção, dirigidos a adultos, crianças e jovens, em língua portuguesa e estrangeira.

Os principais objetivos desta iniciativa, segundo a autarquia, passam por «promover a leitura de forma gratuita e espontânea, aumentar os índices de literacia, estreitar os laços comunitários e exercitar a cidadania através do recurso a um espaço totalmente inesperado».

De salientar que se trata «de um projeto desenvolvido em sintonia com os mais recentes programas literários dinamizados um pouco por toda a Europa, assim como na América e Canadá, e que surge como um dos objetivos do município de Silves, através da sua Biblioteca Municipal, de projeção de uma rede de bibliotecas de 3ª geração pensadas para o século XXI, onde as mesmas assumam um papel catalisador e de liderança nas comunidades locais, contribuindo para que se tornem comunidades baseadas no conhecimento».

As Mini Bibliotecas localizam-se nos seguintes espaços: em Armação de Pêra, junto do Posto de Turismo; em Pêra, perto da Junta de Freguesia; em Alcantarilha, também na área da Junta de Freguesia; em Tunes, junto da Junta de Freguesia e em Portela, junto à Escola EB1.