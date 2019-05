Semana Intercultural de Portimão promove o diálogo entre culturas

Sob o mote da diversidade cultural, Portimão irá viver mais uma semana dedicada à Interculturalidade, de 25 a 29 de maio, através de um programa de atividades com vista a promover a partilha de experiências e o convívio entre as várias comunidades, sensibilizando todos os cidadãos para a importância de uma sociedade mais justa, igualitária e intercultural.

O programa tem início com um desafio para os mais novos, instados a viver a diversidade através de «Estórias do Mundo e de Todos», com a leitura do livro «A Ovelhinha Preta» de Elizabeth Shaw, no sábado, dia 25 de maio, às 16h00, na Biblioteca Manuel Teixeira Gomes. Na terça-feira, dia 28 de maio, esta história será explorada pelas crianças de algumas instituições do município.

Destinado a crianças entre os 4 e os 10 anos, este enredo conta as aventuras de uma ovelhinha preta e como esta salvou todo o rebanho durante a tempestade de neve, dando ao pastor uma ideia brilhante. Um livro para crianças sobre a igualdade e a diferença, com desenhos a preto e branco.

O fim de semana ficará também marcado pelo «III Encontro de Culturas», um espectáculo de música, dança e cultura de vários cantos do mundo promovido pela associação A CAPELA, que terá lugar no auditório do Museu de Portimão a partir das 19 horas de sábado, dia 25 de maio, com a participação do estúdio «Mixdance» da C.A.P.E.L.A, do BayanMix de Albufeira, entre outros.

Já durante a semana, na terça-feira, dia 28 de maio, celebra-se o Dia dos Vizinhos, que serve de mote para a Festa da Boa Vizinhança. A partir das 15h00, o Centro Comunitário da Cruz da Parteira será o ponto de encontro para os moradores dos bairros municipais e utentes dos Centros de Convívio Sénior do Município, para uma tarde de baile e caracolada, num ambiente de grande convívio e animação.

No último dia do programa, quarta-feira, 29 de maio, celebra-se o Dia Municipal do Imigrante e Diversidade Cultural com a entrega de Títulos de Residência aos alunos abrangidos pelo projeto «O SEF vai à Escola». Este é um programa de intervenção para a regularização documental de menores estrangeiros em situação irregular que frequentam a escola oficial em Portugal, e que faz parte do Contrato Local de Segurança de Portimão. A cerimónia terá lugar em local e hora ainda por anunciar.

Por estes dias a associação C.A.P.E.L.A.- Centro de Apoio à População Emigrante de Leste e Amigos estará de portas abertas para todos os migrantes que queiram conhecer o seu espaço de as suas atividades. Fundada a 25 de fevereiro de 2005 por iniciativa dos imigrantes de Leste, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão, com vista a responder à necessidade de aprendizagem da língua portuguesa que existe atualmente, este Centro é um local de referência para os imigrantes que aqui encontram apoio para a resolução de muitos dos problemas inerentes à sua vida, constituindo uma das maiores associação na região do Algarve com 1811 membros associados, de 28 nacionalidades.

Refira-se ainda que, pelo contributo desta Associação na integração dos imigrantes na comunidade Portimonense e pelo trabalho social e humanitário desenvolvido, a C.A.P.E.L.A foi distinguida pela autarquia com a Medalha de Mérito Municipal.

A Semana Intercultural de Portimão surgiu no âmbito do Plano Municipal para a Integração do Imigrante, marcando a agenda anual de atividades do CLAIM Portimão – Centro Local de Apoio e Integração de Migrantes, numa aposta clara do município «numa política de inclusão para bem acolher, assumindo-se cada vez mais como uma cidade tolerante e solidária para com os migrantes de mais de 60 nacionalidades diferentes que aqui vivem e trabalham».