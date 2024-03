São Brás premiou vencedores de «A Mais Bela Carta de Amor»

A edição deste ano do Concurso «A Mais Bela Carta de Amor» de São Brás de Alportel encontrou dois vencedores na categoria adultos e um na edição juvenil, tendo atribuído ainda uma menção honrosa.

O evento «Trovas e Serenatas de Amor», iniciativa que pretende valorizar o amor invadiu o Museu do Traje de São Brás de Alportel a 18 de fevereiro, e entre música, poesia e histórias de amor deu a conhecer os vencedores da edição deste ano do Concurso «A Mais Bela Carta de Amor».

A jovem Mara de Medeiros Palma, que concorreu com o pseudónimo «Alma Terceirense» foi a vencedora da edição juvenil do concurso.

O júri decidiu ainda a atribuição de menção honrosa a Francisco Cardoso António, pseudónimo «Auto-amoroso».

Surpreendido pela qualidade dos trabalhos apresentados no Concurso «A Mais Bela Carta de Amor» deste ano, o júri decidiu atribuir dois vencedores (ex aequo) e uma menção honrosa na categoria adultos, para maiores de 20 anos.

As cartas da autoria de Jorge Gonçalves e Margarida Brito, pseudónimo «Príncipe da Areia», foram as cartas vencedoras desta categoria enquanto José João Costa, pseudónimo «Justino Guerra Franco» recebeu a menção honrosa.

Os vencedores deste concurso receberam vales de oferta para um jantar para duas pessoas na restauração são-brasense.

Esta é uma das atividades que marcam o programa Mês Romântico em São Brás de Alportel, que nesta edição contou também com a Exposição «Cartas de Amor Escondidas entre Páginas» que esteve patente na Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro.

A Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel dedicou também a sessão de contos em família «Tapete Voador» ao amor, tema que inspirou ainda os participantes da sessão do ateliê criativo «A Crescer e a Aprender» de 24 de fevereiro.

O comércio local e a restauração são-brasense também se juntaram ao mês romântico com sugestões de mimos e menus especiais para o Dia de São Valentim, celebrado a 14 de fevereiro.

O programa do mês romântico estendeu-se até ao final do mês, inspirando também o Passeio de Natureza que decorreu como sempre no último domingo e que, no dia 25 de fevereiro, levou os participantes a caminhar inspirados no tema «O romantismo pelos campos – liberdade ao amor».

Todos os trabalhos do Concurso «A Mais Bela Carta de Amor» podem ser lidos no website do município, disponível aqui.