Rita Malvar mostra «Amar, Cozinhar e Partilhar» na FNAC de Faro

Autora do livro «Comida de Verão – Sabores para o Ano Inteiro», Rita Malvar vai dar a conhecer algumas das suas receitas mais apetitosas no showcooking «Amar, Cozinhar e Partilhar», que acontece no próximo domingo, dia 8 de setembro, às 16 horas, na loja de FNAC Faro, no centro comercial Forum Algarve.

Através do projeto «Amar, Cozinhar e Partilhar», Rita Malvar pretende levar crianças e pais por uma viagem pela roda dos alimentos, promovendo assim a alimentação saudável. É com a premissa de amar a cozinha que irá partilhar as melhores receitas, neste showcooking ao vivo.

Rita Malvar privilegia ingredientes frescos e sazonais para a composição dos seus pratos. Por isso, vai apresentar às famílias presentes na loja várias receitas que podem ser preparadas com alimentos naturais e biológicos, sem grandes quantidades calóricas e de açúcares.

Formada em Psicologia, dedica-se, no entanto, a tempo inteiro à cozinha. Começou a implementar uma alimentação saudável na sua vida e na da sua família.

Em 2016, lançou o livro «Comida de Verão – Sabores o Ano Inteiro» onde sugere vária receitas leves e saudáveis para o verão e também que se prolonguem para o inverno. A entrada é livre.