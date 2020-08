República 14 de Olhão recebe um concerto dos Plasticine

Projeto venceu, em 2019, o concurso de bandas do Marginália Bar.

O grupo Plasticine, projecto musical que nasceu em 2018 e que funde elementos do jazz, funk, soul, rock e afro-beat, prepara um concerto para amanhã, sábado, dia 22 de agosto, às 21h30, na República 14, em Olhão.

Actualmente com 10 músicos, todos residentes ou oriundos do Algarve, a banda tem na sua formação algo maleável, uma das origens do seu nome, sendo a rotatividade dos seus elementos uma das características que ajudam à singularidade de cada concerto.

A isto junta-se a sua força ao vivo, alicerçada numa secção rítmica coesa, uma poderosa secção de sopros, dois teclistas, duas guitarras e a potente voz masculina usada como mais um instrumento.

Depois da estreia em 2018 no Clube Artístico Lacobrigense, venceram em 2019 o concurso de bandas organizado pelo Marginália Bar, em Portimão, tendo de seguida gravado e editado o seu o primeiro CD, que foi apresentado com um concerto no Auditório Solar da Música Nova, em Loulé.

Em Julho lançaram na plataforma Teia 19 um vídeo de uma performance ao vivo, com três temas apenas disponíveis on-line, aqui.

Os interessados em assistir ao espetáculo podem fazer reserva de lugar através de e-mail.