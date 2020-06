República 14 com concerto online de Paulinho Lêmos e Natália Boechat

Público poderá fazer doações para ajudar os artistas.

A Associação Cultural República 14 promove um ciclo de concertos online intitulado «Porta EntreAberta na República», enquanto não recomeçam os concertos ao vivo em Olhão. O momento decorre todas as sextas às 21h30, através do canal de YouTube e da página do Facebook.

Esta semana é a vez de Paulinho Lêmos com a cantora Natália Boechat. Desde que decidiu mudar-se para Portugal em meados dos anos oitenta, depois de viver vários anos em Barcelona, Paulinho Lêmos converteu-se num dos músicos brasileiros mais representativos da música de seu país no velho continente.

Vive no Algarve, tem dupla nacionalidade e é um dos dinamizadores do projecto «Forró do Xerém». Neste concerto apresenta-se em duo com a cantora Natália Boechat, também integrante do projecto Forró, interpretando variado repertório brasileiro, incluindo também algumas canções portuguesas, com arranjos do duo.

As entradas online são livres, contando os Artistas com a contribuição solidária do público através do donativo que cada um quiser e puder oferecer. Este donativo é feito directamente para a conta do artista referida na descrição. É que, para a República 14, «este é o tempo de ser solidário com quem dedica a vida à sua arte, e assim alimenta a Alma colectiva. Um euro de cada um faz seguramente a diferença».

O concerto pode ser seguido aqui, e quem quiser assistir a este concerto ao vivo, no espaço da Associação, pode vê-lo na sexta-feira, à hora da estreia, projetado numa tela montada na esplanada, «e apreciá-lo enquanto desfruta calmamente de uma bebida ou um snack».