Rede de Museus do Algarve realiza reunião geral online

Numa tentativa de ultrapassar os constrangimentos resultantes do contexto da presente pandemia e as alterações nas rotinas e procedimentos dos museus e equipamentos do património algarvio, os seus profissionais, através da Rede de Museus do Algarve – RMA irá substituir a sua reunião geral por alternativa não presencial, através de uma plataforma digital na segunda-feira, dia 22 de junho, às 10h30.

Nela se procurará partilhar, reformular e planear as iniciativas de proximidade que os museus foram mantendo, durante o período de confinamento, com os seus diversos públicos, as formas e estratégias de interação digital até à progressiva reabertura e restabelecimento das atividades.

O Guia de Museus do Algarve , o trabalho dos vários Grupos de Trabalho nas áreas da Arqueologia, Educação Conservação-Restauro e Património Imaterial, a continuidade e desenvolvimento do Projeto «MAR», serão alguns dos pontos a abordar na tele-reunião procurando-se manter uma visão global e conjunta, quem tem vindo a caracterizar desde 2007, a atividade desta rede informal de museus e estruturas do património cultural, cientifico e natural da região.