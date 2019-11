Terceira edição das Jornadas da Rede de Museus do Algarve vai juntar especialistas e responsáveis numa vasta agenda de reflexões.

O presidente do Conselho Internacional de Museus (ICOM Europa, Luís Raposo, e a vice-presidente do ICOM Portugal, Dália Paulo, são duas das presenças confirmadas na terceira edição das Jornadas da Rede de Museus do Algarve, a ter lugar segunda-feira, dia 18 de novembro, no Auditório Municipal de Albufeira, este ano sob o tema «Entre passado e futuro, onde ficam os Museus?».

Durante o evento, os participantes vão procurar debater o lugar e a responsabilidade dos museus enquanto instituições. Pretende-se «refletir sobre a necessidade de uma nova política e ação museológica, que se posicione entre a salvaguarda, a valorização e comunicação da diversidade de coleções e tipologias de património», segundo explica a organização.

As jornadas serão ainda «um momento oportuno para repensar novas formas de diálogo, práticas de proximidade, inclusão, cooperação e interação mais efetiva com os seus públicos e utilizadores e abertura a projetos de parceria com as comunidades envolventes».

Os técnicos estão hoje mais conscientes da «necessidade de um posicionamento mais atual e participativo, atento às crescentes desigualdades e barreiras sociais, às questões ambientais, aos impactes da revolução tecnológica e digital, bem como ao emergir de novas realidades patrimoniais e culturais».

Por fim, o evento pretende dar um contributo «ao desenvolvimento evolutivo e dinâmico da própria definição de museu e dos novos desafios, prosseguindo e desenvolvendo a política formativa e interventiva da Rede de Museus de Algarve e dos seus profissionais».

Ao longo do dia e após o início da sessão de abertura, às 9h30, serão apresentadas e debatidas durante o período da manhã quatro comunicações dos convidados António Candeias, Elisabete Pereira, Luís Raposo e José Gameiro.

As intervenções serão repartidas por dois painéis: «As coleções entre o passado e o futuro» e «Os museus como espaço de diálogo entre o passado e o futuro».

Durante a tarde serão apresentadas breves comunicações sobre experiências de membros da Rede de Museus do Algarve, a que se seguirá a mesa redonda «Entre Pessoas e Património, que Museus?». Aos quatros convidados da manhã, juntar-se-ão Maria de Jesus Monge, Dália Paulo, António Carvalho e Rui Parreira.

As jornadas contam com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira. A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição online.