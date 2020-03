Recital de Inverno junta Grace Borgan e Susan Hammon em Lagoa

As instrumentistas, com carreira internacional, unem-se em palco pela primeira vez no Recital de Inverno, a decorrer no dia 15 de março, no Convento de São José, em Lagoa.

No âmbito do plano de produções musicais para 2020, e inserido no seu projeto «Quatro Estações ConVento», a Ideias do Levante – Associação Cultural de Lagoa, em parceria com o município de Lagoa organiza um Recital de Inverno, com Grace Borgan (flaut transversal) e Susan Hammond (guitarra clássica), no domingo, às 17h00.

As duas instrumentistas, com carreira internacional, como professoras e musicistas, unem-se em palco pela primeira vez, interpretando obras de Joaquín Rodrigo, Heitor Villa-Lobos e Gabriel Fauré.

O projeto «Quatro Estações ConVento» irá trazer um recital, ao CCCSJ, em cada uma das estações do ano, ao longo de 2020, reunindo vários músicos e vários estilos musicais. Chega agora o primeiro, o Recital de Inverno, onde as flores das amendoeiras no Algarve evocam a neve de outros lugares, segundo a Lenda das Amendoiras em Flor.

O espetáculo é recomendado para maiores de seis anos e terá uma lotação máxima de 90 lugares. Os bilhetes não poderão ser reservados.

Para mais informações basta contactar o Auditório Carlos do Carmo (282380452) ou o Centro Cultural – Convento S. José (282380434). O programa e os demais projetos estão disponíveis no sítio da Internet.

Esta é uma produção que conta com o apoio do Município de Lagoa, União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, Solidó – Instrumentos Musicais, Balance Café, Pastelaria Algarve, VillaAqua, Estorninho.biz, Photos4Life, Inforarte, etc.

Biografias

Grace Borgan (flauta-transversal): nasceu nos Estados Unidos da América e mudou-se para a Áustria onde iniciou os seus estudos musicais no Conservatório de Música de Viena, aos sete anos.

Mais tarde, mudou-se para Espanha, onde estudou no Conservatório Hermanos Berzosa em Cáceres, sob a orientação de Javier Puentes. Continuou os seus estudos musicais em terras americanas, onde obteve a licenciatura em Música da Ouachita Baptist University sob a orientação de Kristin Grant.

Além de ter participado em ensembles orquestrais e de câmara, participou também em óperas e musicais.

Em 2006, venceu o 1º lugar no Concurso Anual de Concertos de Ouachita, que lhe permitiu realizar uma tournée como solista com a americana Orquestra de Sopros de Ouachita .

Desta forma, atuou nos Estados Unidos da América, Portugal e Espanha.

A artista conta ainda com participações em workshops, masterclasses, concertos e convenções com flautistas de renome internacional, tais como: James Galway, Alexa Still e Ian Clark.

Atualmente reside no Algarve, onde integra projetos musicais.

Susan Hammond (guitarra): nasceu em Cheshire, Inglaterra. Evidenciando um talento precoce para a guitarra clássica, foi principalmente uma autodidata antes de iniciar os seus estudos musicais na Sandown College of Performing Arts, em Liverpool, aos 16 anos.

Estudou guitarra clássica com vários guitarristas de renome, como Stanley Yates. Estudou ainda com Nicholas Crossland e Neil Smith.

Tendo obtido um diploma em música, fundou o Liverpool Guitar Studio, na Bold Street, financiado pelas suas próprias performances em Liverpool e Chester. Embora o Liverpool Guitar Studio continuasse a prosperar durante muitos anos, Susan decidiu que queria concentrar-se na performance e ampliar a sua experiência com viagens. Nesse período, veio a Portugal atuar em diversos locais no Algarve e na Madeira.

Após o nascimento da filha, o seu interesse por ensinar e compor música cresceu. Desenvolveu também interesse por psicologia e os efeitos positivos que um instrumento tem sobre as crianças.

Recentemente terminou uma pós-graduação na Royal School of Music.

Atualmente reside no Algarve, onde realiza atuações e faculta aulas particulares.