Real Marina Hotel & Spa de Olhão recebe exposição fotográfica FNAC

Desde o dia 1 de julho e até 30 de setembro, o Real Marina Hotel & Spa, em Olhão, tem patente uma exposição de fotografia da Maratona Fotográfica FNAC Algarve 2018.

No dia 29 de setembro de 2018, durante 10 horas, dezenas de fotógrafos dirigiram-se a Olhão e captaram o que de melhor existe no centro urbano.

A temática escolhida foi «A Ria Formosa e a Cidade Cubista: desvendar Olhão e as suas gentes», sendo que dentro desta existiam as seguintes categorias: Fresco, O Caminho das Lendas, Gentes de Olhão, Vida Formosa, Sentido Marítimo e Geometria Urbana.

A Maratona, com selo da FNAC Algarve, teve como principais objetivos celebrar a fotografia enquanto arte, promover o convívio entre entusiastas da fotografia, alimentar o espírito criativo e artístico dos participantes e divulgar o que de melhor existe na cidade algarvia.

Apesar do vencedor da Maratona ter sido Jovelino Almeida, a exposição contempla ainda as obras dos segundos e terceiros lugares, Hugo Parente e Francisco Martins. Além disso, também as fotografias de André Bárbara e António Botelho, vencedores de menções honrosas, podem ser vistas no lobby do hotel.

No total, encontram-se expostos, cerca de 30 trabalhos.

Esta é uma exposição que já esteve patente tanto na FNAC Forum Algarve, em Faro como no Centro Comercial Mar Shooping Algarve, em Loulé, sendo que durante o verão encontra-se no Real Marina Hotel & Spa, em Olhão, um dos membros que apoiou a iniciativa.

A entrada é gratuita.