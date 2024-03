Quarteira volta a dinamizar Mercadinho da Páscoa durante quatro dias

A Rua Vasco da Gama vai ser palco do tradicional Mercadinho da Páscoa de Quarteira, entre os dias 27 e 30 de março, para celebrar a época festiva e promover a doçaria e o artesanato regional.

O final do mês de março traz o habitual Mercadinho da Páscoa de Quarteira, de forma a celebrar a quadra na freguesia. O evento acontece de 27 a 30 de março, com música, artesanato, gastronomia e animação infantil, onde os mais novos poderão usufruir de insufláveis, pinturas faciais e atelier de atividades manuais.

A Rua Vasco da Gama enche-se de alegria para celebrar a época festiva promovendo, ao mesmo tempo, a doçaria regional e outros produtos de produção manual.

O Mercadinho da Páscoa de Quarteira termina no sábado, dia 30 de março, com o tradicional Baile da Pinha, ao som do artista Ruben Filipe, pelas 15h00, seguido do Folar Gigante, de 135 metros de comprimento, pelas 15h30, num momento de pura partilha e convívio.

O evento é organizado pela Junta de Freguesia de Quarteira, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.