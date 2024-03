Quarteira acolhe exposição «Risco» de Clara Jost e Luísa Ramires

As jovens artistas Clara Jost e Luísa Ramires apresentam a exposição «Risco» na Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, após três semanas a viverem no concelho de Loulé.

A Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, vai acolher a exposição «Risco» das artistas Clara Jost e Luísa Ramires, numa mostra que resulta de uma colaboração entre as Galerias Municipais de Loulé e a Associação Alfaia.

As artistas Clara Jost e Luísa Ramires foram selecionadas através de uma Open Call nacional dirigida a jovens artistas visuais com idade inferior a 30 anos.

Agora, a Galeria da Praça do Mar mostra o resultado do trabalho de investigação e produção, resultante das três intensas semanas que viveram no concelho de Loulé.

«Risco» é um exercício de reflexão sobre memória e identidade que nos é devolvido pelas artistas visuais. Clara e Luísa, de Lisboa e Coimbra respetivamente, mantiveram sempre uma relação de proximidade com esta região. Laços afetivos criados desde a infância com o Algarve, são resgatados e questionados na mostra que pode ser visitada em Quarteira.

A exposição inaugura no próximo sábado, dia 16 de março, às 18h00, e pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, até ao dia 4 de maio.