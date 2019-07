Projetos portugueses tocam «Jazz no Verão» em Tavira

Evento decorre pela primeira vez no Jardim do Coreto, de 18 a 20 de julho, sempre às 22 horas, com entrada gratuita.

Maria Anadon inicia este ciclo no dia 18 de julho, quinta-feira, com o trabalho These Foolish Things. O seu percurso começou em 2003, juntamente com Victor Zamora (piano).

Como em qualquer projeto, e após a sua maturidade, houve a necessidade de alargar o conceito, integrando Nelson Cascais (contrabaixo), Joel Silva (bateria) e Gonçalo Sousa (harmónica).

No dia 19, sexta-feira, é a vez de Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton com o projeto «Elas e o Jazz». Três cantoras, amigas e cúmplices, juntas em palco para partilhar o amor pelo jazz e pelas canções que fizeram a sua história.

Cruzaram-se na escola do Hot Clube de Portugal, primeiro como alunas e depois como professoras. Desenvolveram projetos distintos e sólidos, e um dia revisitaram os seus standards preferidos e as suas possibilidades infinitas, surgindo a vontade de voltar a casa com compositores como Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin, Richard Rogers, Jerome Kern ou Harold Arlen.

Acompanhadas por João Pedro Coelho (piano), Romeu Tristão (contrabaixo) e André Sousa Machado (bateria), «Elas» recriam o universo contemporâneo dos musicais da Broadway e dos clubes de jazz de Nova Iorque, num espetáculo que, mais do que uma visita aos clássicos, é uma narrativa musical contada a três vozes.

A finalizar, no dia 20 de julho, sábado, Bernardo Moreira Sexteto com «Entre Paredes», que como o nome indica, presta tributo à música de Carlos Paredes.

Para Bernardo Moreira, «falar de Carlos Paredes é muito mais do que falar de um músico genial – é falar de alguém que teve um impacto enorme» no seu percurso enquanto músico.